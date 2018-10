Estudantes da UniNorte oferecem serviços de saúde no Centro da cidade

Manaus - A UniNorte vai disponibilizar à população uma série de serviços de saúde, nesta quinta-feira (18). A programação acontece das 9h às 12h e das 14h às 17h, no espaço Casa das Artes, do Instituto Amazônia, localizado na rua Frei José dos Inocentes, 230, Centro.

A ação faz parte da campanha Global Days Services, promovida pela rede internacional de universidades Laureate, da qual a instituição faz parte e será realizada também no sábado (20), no Prosamim da rua Ipixuna, no Centro e no próximo dia 27, no quadra esportiva da Igreja de Santo Antônio.

O Global Days Services consiste na realização de diversas atividades, com a participação de alunos, colaboradores e voluntários, oferecendo serviços para ajudar pessoas e comunidades. Essa ação também serve para estimular o trabalho voluntário e a responsabilidade social, durante todos os outros dias do ano.

Nesta quinta-feira (18) alunos dos cursos de Estética, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Biomedicina, Odontologia, Nutrição, Educação Física, Psicologia, Medicina Veterinária e Serviço Social da UniNorte estarão oferecendo serviços como aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, orientação de saúde bucal, nutrição e prevenção de doenças sexualmente transmissível, avaliação de postura, audição, testes parasitológicos e atendimento veterinário.

Os alunos estarão oferecendo serviços como aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, orientação de saúde bucal, nutrição e prevenção de doenças | Foto: divulgação





No sábado (20), as ações do Global Days Service serão realizadas no Prosamim, da rua Ipixuna. No local, serão realizadas pela Escola de Negócios e Hospitalidade uma série de atividades culturais e de educação. As crianças poderão participar de brincadeiras, rodas de leitura, gincana de conhecimento matemático e da cultura da região e oficinas de pintura em tela. Também fará parte da programação atividades de orientação sobre coleta seletiva do lixo, importância da higiene e alimentação saudável.

Ainda como parte da programação do Global Days Services acontece no dia 27, mais uma edição do Motirõ da Saúde, projeto da UniNorte. Dessa vez, o projeto será realizado na quadra esportiva da Igreja de Santo Antônio. No local, serão oferecidos atendimentos de saúde aos 35 imigrantes venezuelanos que residem na Casa de Acolhida João Batista Scalabrini e à comunidade em geral. Todos os cursos estarão envolvidos na ação.

*Com informações da assessoria

