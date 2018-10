Jovem envolvido em sequestro e morte de britânica é preso em Coari

Coari (AM) - Ronildo da Costa Oliveira, conhecido como "Bida", de 18 anos foi preso na manhã desta terça-feira (16), por ter participado em um crime de roubo no município de Codajás, a 297 quilômetros de Manaus.

Ele foi preso na comunidade Lauro Sodré, na zona rural do município de Coari, após mandado de prisão preventiva expedido pela Vara da Comarca de Codajás. Segundo o delegado de Coari, José Barrados, ele é um dos envolvidos na morte e sequestro da canoísta britânica Emma Kelty.

Junto com um parceiro, conhecido como "Alfinete", Ronildo assaltou o flutuante de um homem chamado Lucivan Mourão de Souza na comunidade do Paraná do Careca, também na zona rural de Codajás. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (9), por volta das 22h, quando a dupla entrou no flutuante de Lucivan e levou vários itens, como três motores, um motoserra, um telefone celular, uma mochila com R$ 3.000 em mercadoria, além de duas espingardas, gasolina, diesel e uma quantia em dinheiro.

Ronildo foi preso em casa de parentes na comunidade Lauro Sodré, em Coari, por policiais militares da 1ª Companhia de Polícia Militar (CPM) e policiais civis da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Segundo a PM, durante o crime, Ronildo e Alfinete chegaram até a amarrar e roubar outras pessoas que chegavam ao flutuante de Lucivan.

Passagem pela polícia

"Bida" foi um dos sete envolvidos na morte da canoísta britânica Emma Kelty,

de 43 anos, em 2017, no rio Solimões, em Coari. Emma teria saído de Iquitos, no Peru, e seu objetivo era percorrer toda a extensão do rio Amazonas até a foz, no Pará.

Emma Kelty, de 43 anos, foi morta por tiros de espingarda em uma praia na região de Coari | Foto: Reprodução

Kelty foi morta por tiros de espingarda em uma praia na região de Coari. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos jogaram o corpo no rio e roubaram todos os pertences da britânica. "Bida", na época do crime, era menor de idade, e os outros seis envolvidos acabaram presos.



