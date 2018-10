Usuários devem agendar atendimento para desbloqueio do Passa Fácil

Manaus - Usuários do Cartão Passa Fácil voltado às pessoas com deficiência, que tiveram o cartão bloqueado ou que precisam renovar o cadastro, devem fazer agendamento pelo site agendamentopne.manaus.am.gov.br para regularizar a situação. Os usuários devem comparecer à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) na data e local indicados portando Carteira de Identidade e CPF originais, além do próprio cartão a ser regularizado.

Na segunda-feira (15), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) revelou que mais de 600 cartões de gratuidade destinados às Pessoas com Deficiência (PcD) foram bloqueados em virtude do uso indevido do benefício. Segundo dados, atualmente, aproximadamente 23 mil usuários utilizam o benefício, que é pessoal e intransferível.

Um dos mecanismos para identificar esse tipo de fraude é a Biometria Facial que consiste na coleta da imagem quando o usuário se aproxima da catraca do ônibus e passa o cartão no validador. A imagem capturada é comparada com a fotografia realizada durante o cadastro para emissão do cartão. Outra forma de controle é a análise do histórico do uso do cartão.

A SMTU funciona na rua Barão de Indaiá, 336, no bairro Flores, zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria.

