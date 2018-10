Embarcação com 130 pessoas naufraga em comunidade no AM

Manaus – Um barco com 130 pessoas naufragou, na madrugada desta quarta-feira (17), próximo a comunidade Novo Remanso, no município de Itacoatiara (a 269 quilômetros de Manaus). Apesar do naufrágio, nenhuma das pessoas que estavam na embarcação ficou ferida.

O acidente ocorreu por volta das 1h30 e as causas ainda não foram divulgadas. Segundo a polícia do município de Itacoatiara, o barco “Rei da Glória” partiu da capital com destino ao município de Urucurituba.

O comandante da embarcação percebeu que havia água entrando na parte interna do barco. Ele então, resolveu aproximar-se da margem e atracar a embarcação, porém, antes que chegasse à beira o barco afundou.

Todos que estavam dentro da embarcação saíram antes que o barco afundasse, porém, as cargas e pertences da tripulação e passageiros foi perdida.

A reportagem entrou em contato com a Marinha que enviou uma nota informando que a Agência Fluvial de Itacoatiara, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, enviou uma equipe de Inspeção Naval para apurar o ocorrido.

Ainda conforme a nota, todos os passageiros foram resgatados por outras embarcações que passavam no momento do acidente. Não houve poluição hídrica. Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

Segue nota na íntegra

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, foi acionada na madrugada desta quarta-feira, 17 de outubro de 2018, em decorrência de um naufrágio parcial de uma embarcação de transporte de passageiros, às margens do Rio Amazonas, nas proximidades da comunidade de Novo Remanso, município de Itacoatiara (AM).

