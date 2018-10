Apagão atinge Manaus e municípios do interior do AM, nesta quinta (18)

Manaus - Um circuito duplo de 500 kv do linhão de Tucuruí, que atende o estado do Amazonas saiu de operação, na noite desta quinta-feira (18), e deixou sem energia vários domicílios em Manaus e também em municípios do interior como Iranduba, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. A Eletrobras Distribuição Amazonas informou que aguarda um posicionamento do Operador Nacional do Sistema (ONS) para informar mais detalhes aos seus clientes.

Entre os bairros afetados estão São Jorge, Petrópolis, Parque 10, Parque das Laranjeiras, Chapada, Japiim, Distrito Industrial, Nossa Senhora das Graças, Crespo, Glória, Compensa, São Raimundo, Aleixo, Santa Etelvina, Tarumã, Centro, Armando Mendes, entre outros de todas as zonas da capital.

Alguns usuários de telefonia móvel relataram dificuldade na realização de chamadas. Segundo ele, o funcionamento da rede móvel está oscilando desde que o abastecimento de energia. Os shoppings operam os serviços básicos de atendimento aos clientes com a ajuda de geradores.

O funcionário público Dennis Zsankhotta, de 30 anos, informou ao Em Tempo que o percurso do bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, até o bairro Puraquequara, Zona Leste, está às escuras. "Tudo escuro. Quase não deu para dirigir e voltar para casa". comentou ele.

Dennis registrou a escuridão nas ruas de Manaus | Autor: Divulgação

A estudante Joquebede Salvador, de uma universidade no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus disse que a energia piscou várias vezes antes de ir embora. "As luzes e o ar condicionado voltaram a funcionar algumas vezes, mas teve uma hora que parece que a energia não aguentou e apagou tudo de vez", relatou a estudante.

Ainda segundo informações de leitores, os municípios de Rio Preto Da Eva, Iranduba e Presidente Figueiredo estão sem energia.

A Distribuidora informa também que suas equipes já foram posicionadas de forma estratégica visando recompor o sistema no menor período de tempo, tão logo o Linhão de Tucuruí retorne com o fornecimento de energia.

Falta água

A Manaus Ambiental informou, na noite desta quinta-feira (18), que em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica, o abastecimento de água na cidade de Manaus foi impactado.

“Tão logo o fornecimento de energia elétrica seja restabelecido, haverá a normalização do abastecimento de água”, informou a concessionária. A empresa destaca, ainda, os canais oficiais de relacionamento com o cliente, disponíveis 24h por dia para dúvidas e informações. SAC: 0800 092 0195 ou E-mail: faleconosco@manausambiental.com.br



Outro apagão

No dia 21 de março houve um curto-circuito no Linhão do Tucuruí, na região do Xingu, provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em quatro municípios amazonenses e outras cidades das regiões Norte e Nordeste do Brasil. A informação foi confirmada pela direção da Eletrobras Distribuição Amazonas.

