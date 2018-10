Ossada humana é encontrada na orla do Cacau Pirêra

Iranduba - No final da tarde de quarta-feira (17), na orla de Cacau Pirêra, em Iranduba (34 km de distância de Manaus), mais precisamente em uma ilha na boca do Furo Grande, próximo a uma comunidade, foi encontrada uma ossada humana por policiais da delegacia de Iranduba, lotados no DIP de Cacau Pirêra.

Uma equipe de investigadores, juntamente com um perito do Instituto de Criminalística e funcionários do Instituto Médico Legal (IML), retornaram ao local para fazerem a remoção da ossada, na manhã desta quinta-feira (18).

Com a ossada foram encontradas uma cueca listrada e uma blusa com faixas brancas . A camisa estava com perfurações no peito e nas costas, possivelmente de faca. A vítima ainda não foi identificada.

A polícia deve investigar o caso.

*Com informações da assessoria

