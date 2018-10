Jovem morre após colisão entre moto e micro-ônibus em Manaus

Manaus - Um jovem identificado como Daniel Breno da Silva Moreira, de 21 anos, morreu durante um acidente de trânsito, por volta das 7h30 desta sexta-feira (19), na avenida Solimões, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do subtenente Paulo Crespim, do Batalhão de Guarda, a vítima saía de um posto de combustíveis quando foi atingida pelo micro-ônibus.

Após o acidente, o motorista do micro-ônibus permaneceu no local, mas fugiu ao ter conhecimento que o motociclista era filho de um policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do jovem.

O pai do jovem, o sargento Jesus Moreira, da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), esteve no local do acidente. Ele disse à reportagem que o filho saiu de casa para trabalhar.

Imagens de câmeras de segurança do posto de combustíveis devem ajudar no inquérito policial.

A psicóloga Lidiane Almeida, da Polícia Militar, informou que a corporação dará toda assistência psicológica e auxílio funeral à família do jovem

Após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

