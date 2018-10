Creche de Manaus realiza Festival de Capoeira para crianças até 6 anos

Manaus - A Creche Escola Vida, localizada no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, realiza neste sábado, dia 20 de outubro, o 2º Festival de Capoeira da Creche, que neste ano traz a temática “A África está em nós”. O evento será realizado das 16h às 18h30, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Gandu, núcleo 08 do bairro Cidade Nova 2 e contará com mais de 160 crianças de 1 a 6 anos inscritas no festival.

Segundo a gestora pedagógica da Creche Vida, Swely Imbiriba, o evento mudou a nomenclatura para festival desde o ano passado, mas o trabalho de capoeira com as crianças acontece há 17 anos.

“O Festival é a culminância de todo o projeto de capoeira trabalhado na escola, que antes era chamado de ‘Troca de Corda’. Nós vivenciamos a capoeira para as crianças desde o nosso primeiro ano de creche. Um dos objetivos que nos levam a realizá-lo é para enfatizar as vivências realizadas pelas crianças no projeto, valorizando sua história e fazendo com que elas percebam suas características diante da miscigenação do Brasil”.

Nos 17 anos de existência da Creche e do projeto de Capoeira, estima-se que mais de 2 mil crianças já tenham participado | Foto: divulgação





O trabalho de capoeira com as crianças proporciona a reflexão sobre as diversas manifestações culturais trazidas pelos povos africanos e que influenciam o Brasil até hoje. Além de ressignificar a cultura brasileira, no festival as crianças participam do momento de entrega, ou de troca de corda, já que as mesmas adquiriram vivências corporais durante as aulas de capoeira e esta é valorizada pela passagem das cordas.

Nos 17 anos de existência da Creche e do projeto de Capoeira, estima-se que mais de 2 mil crianças já tenham participado de todo o projeto, que vai desde as aulas de capoeira na creche, envolvendo atividades físicas e musicais, passando por atividades de reconhecimento e valorização da cultura negra, até a sua culminância, quando é feita a entrega ou a troca da corda no festival.

De acordo com a coordenadora pedagógica do anexo da Creche Vida para crianças de 3 a 5 anos, Aline Keity Paula, o festival de capoeira é um evento que está presente no calendário pedagógico anual da Creche Vida. “Todas as crianças matriculadas na creche estão aptas a participar, possibilitando a integração das faixas etárias e a inclusão de crianças com necessidades especiais. O nosso trabalho aqui na creche foca nas potencialidades das crianças e não nas dificuldades, o que ajuda no desenvolvimento individual e coletivo das crianças”.

Para o Mestre de Capoeira da Creche Vida, o Mestre Bahia, Miquéas Davis Souza de Assis, ou Mestre Bahia, como é conhecido pelas crianças, pais e professores, o Festival de Capoeira tem a finalidade de preservar e manter viva a cultura popular brasileira e suas manifestações compostas na capoeiragem.

“O evento tem como uma das funções primordiais fortalecer a interação entre os pais, as crianças e todo o Time Vida. Todos se envolvem e participam do festival, que está entrando em seu segundo ano com essa nomenclatura. No primeiro festival, realizado ano passado, tivemos 155 crianças envolvidas e foi um sucesso. A expectativa para o evento deste sábado é que o sucesso seja maior, pois seria o resultado de um trabalho meu e de toda a equipe da Creche Escola Vida, que está sendo desenvolvido desde o início do ano com as crianças”.

Atrações do evento

Além de ter as crianças como as estrelas do evento, o Festival de Capoeira conta com participações especiais para o entretenimento dos familiares. O cantor, compositor e músico amazonense, Antônio Pereira é uma das atrações convidadas. Pereira se destaca entre os pioneiros da resistência aos ritmos sazonais e possui três CDs gravados, "O Lago das 7 Ilhas", "Estrada de Barro" e "Lendas".

O Festival também terá a participação do grupo Maracatu Baque Mulher Manaus, um grupo de maracatu de baque virado formado somente por batuqueiras. Em Manaus, o grupo foi fundado em fevereiro de 2016. Desde então, atuam em diversos movimentos culturais comprometido com a difusão da cultura afro-brasileira e movimentos que evidenciam o empoderamento feminino.

Benefícios para as crianças

A coordenadora pedagógica da unidade 1, para crianças de 1 a 3 anos, Jesuina Teixeira, explica que as principais vantagens da capoeira é que a mesma trabalha a criança de forma global, explorando as individualidades e as potencialidades de cada uma.

“A Creche Vida compreende a capoeira como uma ferramenta, para que as crianças expressem suas emoções através das suas interações com os instrumentos, música e ambiente, possibilitando diversas vivências corporais físicas e rítmicas. A criança desenvolve a acuidade auditiva com a sonorização das músicas e a percepção de cada instrumento, agindo também, como resgate da história cultural. A capoeira também atua como elo entre o mestre, a criança e demais colegas de turma”.

Para os profissionais pedagógicos da Creche Escola Vida, a educação não é mais conceituada somente com a valorização do intelecto, pois, o corpo necessita estar presente, experimentando e vivenciando todas as suas potencialidades. Entre outras coisas, a capoeira promove o estímulo das habilidades corporais, emocionais e cognitivas da criança. Ela firma e fortalece valores como lealdade, amabilidade, amizade, companheirismo, resiliência e tantos outros que virão a ser parte intrínseca da criança no futuro.

