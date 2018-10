Carro pega fogo no Alvorada e deixa moradores assustados; veja vídeo

| Autor: Divulgação

Manaus - Um carro ficou em chamas no início da manhã deste sábado (20), na rua 4 do bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local. Ninguém ficou ferido.

A fumaça chamou atenção de quem passava pelo local. Alguns moradores ficaram com medo do carro explodir. Conforme a assessoria dos bombeiros, ainda não se sabe o que causou o incêndio.

O fato aconteceu na rua 4 do bairro Alvorada | Foto: Divulgação

O veículo estava estacionado próximo a um estabelecimento comercial, contudo, o fogo não se espalhou para outros pontos da rua. O sargento Denis Ferreira detalhou que houve perda total do veículo.

"O carro modelo Palio, marca Fiat, de cor preta, sofreu perda total devido a destruição rápida pelo fogo", disse. Ainda segundo ele, as equipes foram acionadas por volta das 8h40. Uma ambulância também estava no local.

