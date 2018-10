Defensoria Pública realiza nova etapa de concurso no Amazonas

Manaus - A quarta e penúltima fase do concurso para defensor público do Amazonas está acontecendo neste sábado (20) e domingo (21), com a prova oral, que tem caráter eliminatório e classificatório. A prova acontece nos dois períodos do dia e o resultado está previsto para ser divulgado no próximo dia 26 de outubro.

Os 62 candidatos classificados para esta fase estão sendo submetidos a perguntas sobre disciplinas constantes no conteúdo programático do edital do concurso. A banca examinadora é formada pelos professores doutores César Augusto Luiz Leonardo, Fabiana Botelho Zapata, Flávio Américo Frasseto e Patrick Lemos Cacicedo, escolhidos pela Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela execução do concurso promovido pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

A prova é gravada em sistema de áudio e os candidatos a serem habilitados serão os que obtiverem nota igual ou superior a 40 (quarenta) com cada um dos examinadores.

O defensor público geral, Rafael Barbosa, que acompanhará a prova juntamente com o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), Plínio de Sá Nogueira, destacou a conclusão com êxito de mais uma fase do concurso afirmando que quem ganha com a qualidade dos selecionados é a defensoria e o povo amazonense, que precisa de mais defensores, especialmente no interior do Estado, para onde vão os aprovados neste concurso.

