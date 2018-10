Casa pega fogo após curto-circuito no interior do Amazonas

Pauini (AM) - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência de dois andares na rua Coronel José Rodrigues, bairro Cidade Baixa, em Pauini (distante 923 quilômetros de Manaus). O fato ocorreu na manhã deste domingo (11), por volta das 11h.

Policiais militares de Pauini, que estavam à serviço no município foram acionados pelos moradores e, de imediato, foram até o local. Junto com os moradores do bairro, os policiais conseguiram apagar as chamas utilizando mangueiras e baldes.

De acordo o proprietário da residência, Raimunda Teixeira da Silva, todos estavam almoçando quando o fogo iniciou no segundo andar da casa. O que teria causado o incêndio seria um curto-circuito na rede elétrica da casa.

*Com colaboração de Romário Vieira

