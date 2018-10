Jovem de 20 anos morre afogado na Ponta Negra, em Manaus

Manaus - Após realizar ronda pela praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, no tarde deste domingo (21), os bombeiros encontraram o corpo de um homem de 20 anos submerso nas águas do Rio Negro. A vítima ainda recebeu os primeiros-socorros mas o óbito foi atestado pela equipe do Samu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), enquanto faziam uma ronda de rotina, o corpo foi encontrado desacordado. A equipe acionou apoio via rádio, enquanto realizavam os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP).

A vítima foi atendida em uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda conforme o Cbmam, durante o trajeto até a unidade, as manobras de RCP não pararam, mesmo sem obter sucesso. Na unidade foi atestado o óbito da vítima.

