Dia Mundial da Alimentação terá seminário gratuito em Manaus

O encontro vai acontecer no auditório da Unidade 1 da Uninorte na av. Joaquim Nabuco | Foto: Divulgação

Manaus - Em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, o programa Mesa Brasil Sesc Amazonas realizará, na próxima sexta-feira, (26), o Seminário Dia Mundial da Alimentação com o tema “’Nossas ações, serão o nosso futuro – Um mundo fome zero para 2030 é possível”. Todos os participantes receberão certificado no final do evento.

O seminário é um evento alusivo ao Dia Mundial da Alimentação, que acontecerá no Auditório da Uninorte da unidade 01, que fica localizado na av. Joaquim Nabuco, Centro. A inscrição do evento é realizada diretamente no site do Sesc Amazonas (www.sesc-am.com.br) e mediante a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis no dia do evento.

Programação



14h – Elba Borges – Secretária executiva da Caisan/AM – ‘’O que é o SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional’’



14h30 – Rui Felix – Presidente da Consea AM.



‘’Nossas ações, serão o nosso futuro – Um mundo fome zero para 2030 é possível’’



15h às 15h30 – INTERVALO



15h30 – Dionísia Nagahama – Nutricionista, pesquisadora doutora do laboratorio de Alimentos e Nutrição e coordenadora do Centro de Ciência e Tecnologia em SAN na Região Norte – ‘’O que são PANC e SLOW FOOD ’’



16h – Socorro Sarkis – Gastrônoma – ‘’Preparações com PANCS’’



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750 ou pelo site www.sesc-am.com.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:



Muitos jovens acompanhados no SUS tem alimentação inadequada

Envelhecimento e coluna: saiba como evitar crises