No aniversário de Manaus, Hapvida presenteia usuários do ManôBike

Manaus - Manaus é a 7ª cidade mais populosa do país com mais de 2 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE, e as alternativas de mobilidade urbana para a cidade sempre merecem destaque. Na próxima quarta-feira (24), quando a capital do Amazonas completa 349 anos, usuários cadastrados no ManôBike, fruto de parceria do Hapvida com a Prefeitura de Manaus, terão como presente a gratuidade de uma hora no serviço.

Para ter acesso à gratuidade, o usuário precisa ligar para o atendimento e solicitar o recurso da bike gratuita por uma hora. O usuário deve passar seus dados pessoais como RG e CPF ao atendente e aguardar a confirmação. Sendo um usuário ativo, o sistema cria um código interno e libera a bike pelo período determinado. Em seguida, o usuário já pode retirar a bicicleta em uma das 11 estações espalhadas.

Como alternativa para o trânsito da capital, que já conta com mais de 700 mil veículos, segundo o Detran-AM, as bicicletas promovem também um contato com o centro da cidade. De acordo com a diretora de Comunicação e Marketing do Hapvida, Simone Varella, a ação para a comemoração do aniversário da cidade é um presente duplo aos usuários. “Essa gratuidade é uma possibilidade de locomoção e passeio pelos principais pontos turísticos do centro de Manaus, por onde nossas ciclorrotas estão instaladas”, explica.

Ainda segundo Simone, a ação tem como objetivo incentivar o uso de bicicletas como forma de melhorar o trânsito numa das capitais que mais cresce. “De acordo com relatório oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 2017, a capital do Amazonas possui índice de poluição maior do que o tolerável, com isso, o uso de diferentes modais é importante, pois gera soluções de fluxo no trânsito e também estimula a consciência ambiental. O ManôBike reúne características de alternativa de transporte e sustentabilidade para a população e para o planeta”, ressalta.

Para ter acesso à gratuidade, o usuário precisa ligar para o atendimento pelo telefone 4003-0387 e solicitar o recurso da bike gratuita por uma hora | Foto: Divulgação

ManôBike

O sistema ManôBike está disponível por meio do aplicativo de smartphone que pode ser baixado nas plataformas IOS e Android. Com o cadastro de e-mail e dados pessoais de cartão de crédito, o usuário está pronto para adquirir passes e retirar as bikes as estações sinalizadas no aplicativo. O atendimento ao cliente é realizado pelo telefone da central, que funciona das 6h às 23h, pelo telefone 40030387. O site para mais informações é o manobike.tembici.com.br.

Hapvida

Com 3,8 milhões de clientes, o Hapvida hoje se posiciona como uma das maiores operadoras de saúde do Brasil. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente, são 20 mil colaboradores diretos envolvidos na operação de 26 hospitais, 75 clínicas médicas, 19 prontos atendimentos, 84 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial (Vida&Imagem) distribuídos em 11 estados onde a operadora atua com rede própria.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Dia Mundial da Alimentação terá seminário gratuito em Manaus

Novo Museu da Cidade de Manaus oferece tecnologia e cultura regional