Manaus, a gigante da Região Norte é a sétima mais populosa do País

A cidade de Manaus conta com mais de 2 milhões de habitantes | Foto: Ione Moreno

Manaus -Nos últimos 50 anos, após a implantação da Zona Franca de Manaus ( ZFM), e consequente chegada de migrantes em busca de emprego, além de êxodo do interior, Manaus, a capital do Amazonas, passou por um crescimento extraordinário. Para se ter uma ideia, no início da década de 70, quando a Zona Franca foi implantada, a população da cidade era de 646.737 habitantes. Hoje, em 2018, esse número está quase quatro vezes maior.



Ao contrário da preocupação com o desenvolvimento de infraestrutura urbanística, no apogeu da borracha, com a chegada das indústrias, que ocorreu sem planejamento urbano, a população cresceu e a cidade inchou desordenadamente.

Segundo o IBGE, em apenas um ano, de 2016 a 2017, a população aumentou em 35.873 pessoas, consagrando Manaus como a gigante da Região Norte. É a sétima capital mais populosa do Brasil., com 2.145 milhões de habitantes. Mas para onde vão todos esses novos manauenses?

Focos de invasão

Invasão em Manaus | Foto: Márcio Melo

As políticas de urbanismo da cidade não conseguiram acompanhar a demanda populacional, fazendo com que as famílias buscassem novas áreas para morar. Surgiram então os focos de invasão na capital.



Sem saneamento ou políticas assistenciais suficientes, essas famílias ocuparam desde as margens do rio até áreas de preservação ambiental. Sem preparo para abraçar todos os novos habitantes, Manaus se viu com falta de políticas públicas suficientes para manter uma estrutura de metrópole, no lugar da calmaria que antes existia.

Manaus de milhões

Polo Industrial de Manaus ainda atrai milhares de pessoas em busca de emprego nas fábricas da capital | Foto: Reprodução

Quase 50 anos depois, muitas as ruas da capital ainda refletem esse despreparo, com infraestrutura precária e ausência de saneamento.



Em relação à segurança, a guerra do tráfico deu origem ao aumento de facções criminosas. Como em todo país, em que as leis não favorecem à punição e, com o aumento da crise econômica, houve aumento de assaltos e assassinatos.

O engenheiro, arquiteto e urbanista José Carlos Monteiro, 52, comenta que nenhum especialista poderia prever um aumento populacional tão grande na capital.

“É como se você construísse uma casa para três pessoas e de repente a família aumentasse para 20. Lógico que haverá uma sobrecarga em todo o sistema”, aponta.

Carlos prevê que, se não houver uma mudança no modelo de crescimento demográfico sem planejamento, em 20 anos a cidade pode sofrer um colapso urbano severo. Os problemas que já existem, aumentarão principalmente nas áreas da saúde, educação, mobilidade e saneamento.

“A cidade não está preparada para o crescimento pelo qual está passando”, avalia o engenheiro.

Apesar da perspectiva para uma situação calamitosa, muitos ainda vêm do interior com uma esperança de encontrar melhoria de vida na capital. Esse é o caso do agente de segurança Charles Brito, 32. Ele nasceu em Coari (a 362 quilômetros de Manaus), mas veio para a capital aos 25 anos, com pretensão de conseguir um emprego.

“Vim atrás de trabalho pois fiz um curso na área de segurança do trabalho e não tinha perspectivas de trabalho na minha cidade ou em qualquer uma próxima”, conta.

Apesar de ter conseguido o emprego, a saudade da tranquilidade e da segurança da terra natal ainda persistem em Charles.

“Se eu conseguisse trabalho perto da minha família não teria saído de casa para vir a Manaus. A cidade está muito violenta", lamenta.

