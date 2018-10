População aproveita o aniversário de Manaus com dia de calor intenso

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O calor, a característica mais lembrada quando se pensa na capital do Amazonas, não podia faltar nessa quarta-feira, 24 de outubro, dia em que Manaus comemora 349 anos. Com os termômetros marcando 38 graus, os manauaras aproveitaram as primeiras horas da manhã, para aproveitar os encantos dos pontos turísticos da cidade. Também houve quem preferisse aproveitar a tranquilidade dos municípios da região metropolitana.

É o caso do militar Pedro Gama, 60, que pegou a estrada, junto com a família e amigos, para descansar em um sítio na rodovia Manoel Urbano AM-010, que liga Manaus aos municípios de Iranduba e Manacapuru. “Vamos aproveitar a data para passear e descansar da vida agitada da cidade. Hoje queremos sossego".

Fiscalização Ponte Rio Negro | Foto: Ione Moreno

Por conta do feriado, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam) intensificou a fiscalização de transporte. O órgão estimou que mais de cinco mil pessoas saíram da capital.

De acordo com a Arsam, os passageiros que utilizaram o serviço regular ou de afretamento de transporte rodoviário intermunicipal tiveram a segurança de seus trajetos reforçada, nas principais saídas da capital, como a ponte Jornalista Phellipe Daou (Rio Negro), rodoviária Huascar Angelim e rodovias AM-010 e BR 174.

Museu Cidade de Manaus

Museu Cidade de Manaus | Foto: Ione Moreno

De portas abertas ao público, após sua inauguração, o Museu Cidade de Manaus, localizado no Centro Histórico, Zona Sul, foi a atração mais procurada pelos manauaras. O espaço retrata um encontro da cidade consigo mesma, por meio dos aspectos históricos, desde a construção até exibição de objetos que demonstram a identidade regional. Cercado de aparatos tecnológicos e temáticas culturais, o lugar encantou a população.

Casal Geovana e Marcio em visita ao museu da cidade | Foto: Ione Moreno

"A transcrição da história da cidade refletindo na maquete dos rios é muito interessante. Na correria do dia a dia não temos tempo para aproveitar, hoje estamos conhecendo de perto um pouco das nossas origens", disse a psicóloga Geyse Kanawati, que visitou o museu ao lado de seu esposo.

Sala afluentes do tempo, Museu Cidade de Manaus | Foto: Ione Moreno

"O espaço mostra uma grande contemplação da cidade. Adoramos a exposição, é tudo muito bem requintado e explicado. As crianças adoraram e puderam conhecer um pouco da cultura amazonense, que é muito importante", relatou a Geovana Batista, que esteve no espaço, acompanhada da família.

Família Batista em visita ao Museu Cidade de Manaus | Foto: Ione Moreno

Conforme o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, nas primeiras três horas de funcionamento mais de mil pessoas visitaram o museu. "Atingimos o objetivo e alcançamos um público diversificado. Pessoas que nasceram em Manaus e pessoas que escolheram a cidade para viver. É muito gratificante observar a aceitação da população ao museu".

Sala afluentes do tempo, Museu Cidade de Manaus | Foto: Ione Moreno

Ponta Negra



O único balneário público da capital e point dos manauaras, a praia da Ponta Negra, na Zona Oeste, também foi um dos lugares escolhido para comemorar o aniversário da cidade. O local encantou até quem estava de passagem na cidade.

Amigas Marislane Brito, Ellen Cristina e Valeria Cordeiro | Foto: Ione Moreno

"É aniversário de Manaus, mas eu que ganhei um presente em conhecer a cidade nesta data especial", declarou a roraimense Valeria Cordeiro, que pousou em terras barés na manhã de hoje. Acompanhada das amigas manauaras Marislane Brito e Ellen Cristina, a turista registrou a visita em fotos, para guardar de recordação.

Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra | Foto: Ione Moreno

Orgulhosos em ser manauaras, muitos banhistas fizeram declarações à cidade. "Manaus pra mim é tudo. Sou amazonense de pé rachado e não gosto que ninguém fale mal da minha terra. Morar em Manaus é uma honra, tem problemas como qualquer outra, mas é a nossa capital", disse a dona de casa Rai de Oliveira, de 52 anos.

A TV Em Tempo ouviu das crianças que Manaus elas enxergam hoje e como os meninos e meninas querem a Manaus do futuro? Confira a reportagem de Maurílio Rodrigues e Markilze Pereira.

