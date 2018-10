S10 capota depois de bater em ônibus na avenida Camapuã

Manaus - Uma S10, de cor preta, da marca Chevrolet, capotou no início da manhã desta quinta-feira (25) depois de ter batido contra um ônibus da linha 651. O acidente aconteceu na avenida Camapuã, Cidade Nova, Zona Norte. Segundo testemunhas, o carro atravessou o meio-fio e passou na frente do ônibus.

Após colidir com ônibus, o carro bateu em outdoor e em um poste de energia. De acordo com o motorista do ônibus, que pediu para ser identificado apenas como Eliomar, o condutor da S10 fugiu do local logo após a batida.

Ele explicou que havia acabado de deixar passageiros em uma parada próximo a um posto de gasolina da via, quando o carro em alta velocidade cruzou a pista e foi para a frente do coletivo. Ao menos 15 pessoas estavam dentro do ônibus.

Ao menos 15 pessoas estavam dentro do ônibus | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"Graças a Deus tive reflexo rápido para jogar o ônibus para a faixa da direita. Ele ainda conseguiu bater raspando na lateral e quebrou algumas janelas, mas poderia ter sido muito pior. É o primeiro acidente de trânsito que me envolvo em mais de oito anos trabalhando em transporte público", falou.

A cobradora do coletivo estava abalada após a colisão. Ela pediu para não ser identificada. "Ele bateu bem na minha janela. O vidro estourou. Estava atendendo um passageiro e nem vi o que aconteceu. Foi muito rápido", disse ainda assustada.

A perícia vai determinar as causas oficiais do acidente | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

O veículo particular estava a serviço da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), segundo um chefe operacional que estava no local.

Dentro do carro foram achados vários celulares. Ele não soube informar quem estava dirigindo o veículo. "Estou esperando a perícia criminal terminar o trabalho para fazermos o levantamento de informações sobre o veículo", explicou.

Agentes do Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Polícia Militar (PM) e Eletrobrás Amazonas foram acionados. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) avaliaram o local e vão emitir o laudo referente ao acidente nos próximos dias, determinando os responsáveis e as devidas punições.

O carro colidiu com um outdoor e um poste | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

O ônibus foi removido pela empresa Viação São Pedro. A Polícia Civil deve investigar o motorista que fugiu do local e identificá-lo.

