Diretor do Sinepe recebe homenagem do Conselho Municipal de Educação

Manaus - O Conselho Municipal de Educação (CME) homenageou treze profissionais da área da educação, na noite desta quinta-feira (25), no Palacete Provincial, no Centro de Manaus, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à educação da cidade. Entre os homenageados estava o diretor de legislação e normas do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), Paulo Sérgio Ribeiro, e a pedagoga Luisiane Lopes Belém.

Com 35 anos de experiência na área da educação, a pedagoga e mestranda em educação, Luisiane Belém, conta que receber a Medalha de Mérito Educacional representa a valorização do seu trabalho realizado em escolas públicas e particulares de Manaus. Há 24 anos, a educadora faz parte do quadro pedagógico do Colégio Palas Atena, localizado na zona Centro-Sul de Manaus.

Quem também foi homenageado no evento do Conselho Municipal de Educação foi o diretor do Sinepe-AM, Paulo Sérgio Ribeiro, que recebeu a Placa de Condecoração. Ele, que começou a ministrar aulas aos 17 anos, conta que o educador é um profissional que traz consigo grandes responsabilidades, entre elas, o compromisso de ajudar a reduzir as desigualdades sociais. Paulo Sérgio está há 30 anos na gestão do Colégio Palas Atena.

A presidente do CME, Maria das Graças Cascais, explica que a solenidade é realizada desde 2015, em cumprimento à resolução n° 05/2011, que instituiu a Medalha de Mérito Educacional e a Placa de Condecoração para reconhecer o trabalho de profissionais e instituições na área educacional.

“A cada dois anos, buscamos homenagear gestores, pedagogos e professores, que muitas vezes abrem mão de momentos de lazer ou com a família, para se dedicarem na luta por uma educação de qualidade e na formação de cidadãos”, destacou Maria das Graças.

Maria Reni Formiga, Jussara Marques, Lucídio Rocha, Valdete da Luz, Maria Auxiliadora Brasil, Ruth Prestes (pos mortem), Antonio José da Silva e Arminda Botelho Mourão também foram homenageados durante a solenidade. Já o Jardim da Infância Casa da Criança, a Escola Municipal Waldir Garcia e a Escola Municipal de Educação Especial André Vidal foram as instituições agraciadas pelo CME.

*Com informações da assessoria