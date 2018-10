Prefeito Arthur garante local para sambistas do Morro da Liberdade

Prefeito Artur Neto com sambistas da escola de samba por ocasião do título da escola em 2016 | Foto: Alex Pazuello/Divulgação

Manaus - “Nosso respeito às tradições populares, como é o caso do samba, vem de longe e é um dos compromissos de nossa administração, que oferecerá um lugar condigno e aprazível à comunidade do Morro da Liberdade e que elimina as pendências com o Ministério Público e com a postura pública”, garantiu o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto sobre a ação de demolição do ‘Botekão do Reino Unido’, realizada nesta sexta-feira, 26/10, decorrente de uma medida proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

Operação de demolição

Bar anexo à Escola de Samba foi demolido por determinação judicial | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus esclarece que a operação, coordenada pela Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, tinha como objeto o bar construído sobre a calçada da rua São Benedito, no muro lateral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Morro da Liberdade, zona Sul.



“A informação de que a ação teria motivação eleitoral é perversa e inverídica”, afirmou o prefeito, explicando que o local estava fechado há meses e a decisão do MPE-AM data do ano de 2014.

A Prefeitura de Manaus reitera seu compromisso com a ordem social e com a obediência às leis, reforçando a importância do combate às falsas notícias que circulam, principalmente, nas redes sociais. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, é preciso verificar, nas páginas oficiais dos órgãos públicos ou nos portais dos principais veículos de comunicação, a procedência da informação.

