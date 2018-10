Cooperativa irregular ganha R$ 110 milhões do Governo do Amazonas

A empresa é irregular e funciona atualmente em um endereço fantasma, segundo denúncia recebida pelo EM TEMPO. | Foto: Em Tempo

Manaus - Informações disponibilizadas no sistema de compras da Comissão Geral de Licitação do Amazonas (CGL), na internet, dão conta de que o atual governador e candidato à reeleição do Estado, Amazonino Mendes, continua beneficiando a Cooperativa dos Enfermeiros do Estado do Amazonas (Coopeam). No entanto, o que poucos sabem, é que a empresa é irregular e funciona atualmente em um endereço fantasma, segundo denúncia recebida pelo EM TEMPO.

Recentemente, uma fonte que preferiu não ter o nome divulgado, explicou que a cooperativa já recebeu mais de R$ 110 milhões em processos licitatórios vencidos e divulgados pela CGL, não poderia ter participado. “A Súmula 281, do Tribunal de Contas da União (TCU) determina que cooperativas não podem ser contratadas por meio de processos licitatórios quando há subordinação, e mesmo sabendo disso, o governador insiste em beneficiar a cooperativa Coopeam, que está irregular, pois até o local em que ela deveria funcionar se encontra abandonado lá no centro de Manaus”, disse o denunciante.

Mesmo ilegalmente, atualmente, segundo consta no documento oficial da CGL, a cooperativa presta serviço para diversas unidades de saúde do Amazonas, entre elas a Fundação de Medicina Tropical (FMT), no Dom Pedro, e a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), no Aleixo.

Ainda de acordo com o denunciante, outro ponto que chama a atenção, confirmando que a cooperativa age de forma irregular e que os valores licitados milionários estão sendo desviados, é a questão de que a empresa não possui a quantia de R$ 1,8 mil para pagar uma indenização a um de seus supostos cooperados.

“A empresa já foi condenada por não restituir um de seus cooperados e por isso teve todos os bens bloqueados pela Justiça. Como uma empresa que recebe milhões do governo não tem dinheiro para ressarcir um cooperado? “, questionou a fonte, que pediu para não ter o nome divulgado.

A reportagem do EM TEMPO entrou em contato com a CGL, mas não obteve retorno após várias ligações ao órgão do Estado.

A fonte explica que, para completar o barril de irregularidades, a Coopeam faz uso do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa SJ Atividade Médica Hospitalar LTDA. “A Coopeam está usando o CNPJ do dono da SJ, que foi preso recentemente na Operação Cashback, , que é quarta fase da Operação Maus Caminhos, que investigava empresas que desviavam ”, disse .

A reportagem também tentou contato com responsáveis pela empresa SJ Atividade Médica Hospitalar, mas os contatos não foram encontrados.

