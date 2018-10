Incêndio atinge condomínio de luxo na avenida Efigênio Sales

| Foto: Divulgação

Manaus - Um apartamento foi consumido pelas chamas em uma das torres do condomínio de luxo Mundi Resort, localizado na avenida Efigênio Sales, bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. O fogo começou por volta das 19h deste domingo (28).

A moradora Gisele Araújo, informou que a movimentação foi grande na hora das chamas. "Nós ficamos muito preocupados, achamos que poderia ter pego em mais apartamentos. Mas no foi só uma e os bombeiros já controlaram e não teve nenhum ferido", detalhou.

Segundo informações de moradores, quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) estavam no local acompanhando a ocorrência, e para atender possíveis feridos. Alguns vídeos feitos por pessoas que moram próximo ao condomínio, mostram o fogo saindo pela janela de um dos apartamentos.

Autor: Reprodução

Os proprietários do apartamento não estavam no local no momento do incêndio, apenas o cachorro mas que foi resgatado com vida. As chamas teriam atingido a torre Santorini, que fica localizado próximo aos fundos do condomínio residencial.



Duas viaturas da Polícia Militar também foram vistas entrando no condomínio para dar apoio. O carro de uma empresa produtora e distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) local também compareceu ao local, o que levanta a hipóteses para uma possível causa do incêndio relacionada ao gás de cozinha das residências.