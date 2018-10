Amazonino Mendes deseja sabedoria a Wilson Lima em vídeo no Facebook

Manaus - Em vídeo divulgado em sua página oficial no Facebook, na noite deste domingo (28), Amazonino Mendes, atual governador do Amazonas e que foi candidato neste 2º turno pela reeleição, falou aos internautas sobre a derrota no pleito e desejou sabedoria ao vencedor Wilson Lima.



No vídeo, ele falou que está honrado e agradecido pela confiança que o povo concedeu a ele este ano para 'arrumar a casa'. "Consciente desse dever cumprido. Neste momento exato que tomo conhecimento da vitória do meu adversário apreço-me em reiterar meus agradecimentos a todos aqueles que ainda persistiram em honrar meu nome", ressaltou.

Na legenda do vídeo, Amazonino afirmou: "amazonenses, agradeço a cada um e cada uma pelos votos recebidos nesse domingo. Estou certo de ter cumprido o dever nesse um ano de governo e muito agradecido pela oportunidade que me deram. Nesse momento confirma-se a vitória de meu adversário, por isso desejo sabedoria, inteligência, equilíbrio e que Deus o ilumine nessa nova jornada. Obrigado!".

