Manaus amanhece coberta por fumaça nesta segunda-feira (29)

A fumaça estava bem intensa nas primeiras horas da manhã | Foto: Bruna Chagas

Manaus - Nesta segunda-feira (29) pós eleição, a capital amazonense amanheceu coberta por fumaça. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o aplicativo Wildfire Map detectou focos de incêndio em área de mata próximo aos municípios de Presidente Figueiredo; Rio Preto da Eva; Itacoatiara; Nova Olinda do Norte e Manacapuru.

Mesmo com pouca visibilidade nas ruas, a fumaça não atrapalhou, até o momento, o funcionamento do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. Segundo o sistema operacional da Infraero, os vôos estão em pleno funcionamento.

Leia mais:

Incêndio perto de gasoduto assusta moradores no Amazonas

Wilson Lima é eleito novo governador do Amazonas