Hospital veterinário realiza triagem de câncer de mama em pets

Manaus - O Hospital Veterinário da UniNorte (Hovet) realiza, a partir desta segunda-feira (29) até quarta-feira (31), triagem para identificação de casos de câncer de mama em pets. Os interessados devem comparecer ao HOVET, situado na rua Jonathas Pedrosa, 1122, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus, munidos de documento de identificação com foto.

Serão distribuídas 15 senhas por dia. O atendimento é direcionado a cães e gatos e será realizado das 9h às 21h. A triagem é realizada pelos alunos, com o acompanhamento dos professores do curso de Medicina Veterinária. Os pacientes que precisarem fazer exames e cirurgias serão encaminhados para atendimento no próprio hospital.

A coordenadora do hospital, a veterinária Lenir Porfírio, explica que a ação é uma forma de alertar os tutores para a importância da prevenção ao câncer de mama.

“Ao identificar qualquer alteração no animal, o dono deve procurar imediatamente o médico veterinário, porque, assim como nos humanos, a prevenção é a melhor forma de evitar a doença. E se descoberta no início as chances de cura são maiores”, disse.

Estrutura

O Hovet foi inaugurado este ano e é o primeiro desse tipo no Amazonas, com funcionamento 24 horas. No local, são oferecidas consultas com médicos veterinários, exames laboratoriais e de imagem - ultrassonografia e raio X, além de cirurgias de urgência e eletivas (casos que não são de urgência), por agendamento.

O hospital conta com dois centros cirúrgicos, duas salas para atendimentos clínicos, quatro salas de apoio, laboratório, raio X e ultrassonografia. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo contato: (92) 3212-5454.

