A importância de estimular o hábito da leitura nas crianças

Manaus - Nesta segunda-feira (29) é comemorado o Dia Nacional do Livro e a coordenadora do curso de Pedagogia da UniNorte, Elzineide Melo, dá dicas para os pais inserirem essa prática no dia a dia das crianças, antes mesmo de iniciarem a vida escolar. Incentivar a leitura, ainda na infância, traz inúmeros benefícios, principalmente, na fase adulta, com cidadãos críticos e criativos.

A primeira dica é criar em casa um ambiente favorável à leitura, em que os pais disponibilizem livros, gibis, revistas, filmes educativos. “Claro que é preciso levar em consideração a idade da criança, para que o conteúdo esteja de acordo”, disse.

A pedagoga ressalta a importância da participação dos pais no momento da leitura. “Mesmo cansados da rotina diária, os pais que leem com a criança antes de dormir e oferecem a oportunidade de manusear obras literárias estão contribuindo imensamente para o desenvolvimento intelectual”, destacou.

Outra dica é instigar a imaginação. De acordo com Elzineide, mesmo que a criança ainda não saiba ler, existem livros com ilustrações que os pais podem utilizar para estimular o interesse pelas obras. A dica é estimular a criança a contar o que está vendo nas imagens e os pais irem construindo junto uma história.

“É sempre bom procurar por livros com temas de interesse, como dinossauros, animais, bonecas. Dessa forma, essa atividade não será monótona, ao contrário, será prazerosa”, frisou.

No caso dos que já sabem ler, os pais podem debater sobre o assunto do livro e os personagens. “A criança aprende, assim, a ser crítica e a interpretar o que leu”. Os pais darem exemplo para os filhos é também muito importante, para que eles passem a gostar de ler. “É preciso que as crianças passem a enxergar a leitura como algo divertido”.

