Saiba quais as linhas extras de ônibus que vão circular no feriado

Manaus - Na sexta-feira, Dia de Finados, 2/11, a Prefeitura de Manaus vai atuar com um esquema especial no transporte coletivo para atender a população que, tradicionalmente, visita os cemitérios da cidade. A frota de ônibus terá reforço de linhas normais, circulação de linhas extras e ampliação do itinerário.

As ações operacionais, programadas pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), estão direcionadas ao cemitério Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Parque Tarumã, na zona Oeste, pela estimativa de maior número de visitantes para a data.

Trinta fiscais da SMTU acompanharão a operação do transporte coletivo, durante todo o dia a partir das 4h. Duas linhas extras, criadas exclusivamente para atender este cemitério, passarão pelo centro e Terminais de Integração T3, T4 e T5.

São 22 ônibus previstos para operar nas linhas extras. A SMTU também trabalhará com ônibus de apoio que poderão ser colocados em circulação em qualquer linha, de acordo com a demanda de passageiros.

Onze linhas normais trafegarão pela avenida do Turismo até o cemitério Parque Tarumã. Destas, oito terão o itinerário alterado para atender os visitantes do cemitério. No total, o Parque Tarumã será atendido por 13 linhas com frota de 128 ônibus.

Por ter menor demanda, os demais cemitérios da capital serão atendidos pelas linhas que já operam na área, mas que circularão com frota ampliada.

Confira as linhas e os itinerários das linhas que atenderão o cemitério Parque Tarumã.

Programação Dia dos Finados 2018

• LINHAS EXTRAS:

EMPRESA: SÃO PEDRO FROTA

CENTRO/T1 – CEMITÉRIO PARQUE TARUMÃ (Via avenida Brasil)

Itinerário: Avenida Turismo (Cemitério Parque Tarumã) / Avenida Coronel Teixeira/ Avenida Brasil/ Avenida Constantino Nery/ T1 (embarque/desembarque) no Ponto de Parada da linha 120/ Retorno nas proximidades do T1/ Avenida Constantino Nery/ Avenida Constantino Nery/ Avenida Brasil/ Estrada Ponta Negra/ Avenida Turismo/ (Cemitério Parque Tarumã).

Frota: 7

EMPRESA: GLOBAL FROTA

T4/T5 – SÃO JOSÉ / CEMITÉRIO PARQUE TARUMÃ

Itinerário: Mesmo itinerário da linha 678 até a Avenida Efigênio Sales/ Avenida Darcy Vargas/ Avenida Djalma Batista/ Avenida Pedro Teixeira/ Avenida Constantino Nery/ Avenida Samba/ Rua Lóris Cordovil/ Avenida Pedro Teixeira/ Avenida Coronel Teixeira/ Avenida Turismo/ Cemitério Parque Tarumã (Embarque/Desembarque) / Avenida Turismo/ Avenida Sto. Dumont/ Avenida Torquato Tapajós/ Rua Recife/ Avenida Efigênio Salles/ Normal.

Frota: 15

• DESVIOS DE LINHAS E FROTA OPERANTE:

EMPRESA: SÃO PEDRO FROTA

123 – SANTO AGOSTINHO / CEM. PQ. TARUMÃ / T1 / CENTRO

Itinerário: Normal até Avenida Coronel Teixeira/ Avenida Turismo (retorno)/ Avenida Coronel Teixeira / Avenida Brasil/ Centro.

Frota: 6

121 – VILA MARINHO / PARQUE TARUMÃ

Itinerário: Normal até Av. Coronel Teixeira / Av. Turismo/ Cemitério Pq. Tarumã/ Retorno/ Av. Turismo/ Av. Coronel Teixeira/ Normal até o bairro.

Frota: 6





450 – T3 / REDENÇÃO / PONTA NEGRA

Itinerário: Normal até Avenida Coronel Teixeira / Avenida Turismo/ Cemitério Parque Tarumã/ Retorno/ Avenida Turismo/ Avenida Coronel Teixeira / Normal.

Frota: 15

EMPRESA: VIA VERDE FROTA

010 – NORTE / SUL

Itinerário: Normal

Frota: 9

118 – SANTO AGOSTINHO / CACHOEIRINHA / T2

Itinerário: Normal até a Av. Coronel Teixeira (sentido T2/bairro) / Av. Turismo/ Cemitério Pq. Tarumã/ Retorno/ Av. Turismo / Av. Coronel Teixeira / Normal até o bairro.

Frota: 8

EMPRESA: VEGA FROTA

126 – SIPAM / AV. BRASIL / CENTRO / T1

Itinerário: Normal 15

EMPRESA: INTEGRAÇÃO FROTA

500 – IGARAPÉ DO PASSARINHO / CENTRO / T1

Itinerário: Normal até Av. Torquato Tapajós/ Av. Sto. Dumont/ Av. Turismo/ Cemitério Pq. Tarumã/ Av. Coronel Teixeira / Av. Pedro Teixeira/ Av. Constantino Nery/ Av. Torquato Tapajós/ Normal para o bairro.

Frota: 12

560 – T4 / CIDADE DE DEUS/NOVA CIDADE/ T1 / CENTRO

Itinerário: Normal até o Aeroporto / Av. Sto. Dumont/ Av. Turismo/ Cemitério Pq. Tarumã/ Av. Coronel Teixeira / Av. Pedro Teixeira/ Av. Constantino Nery / Av. Torquato Tapajós/ Normal para o bairro.

Frota: 5

EMPRESA: EXPRESSO COROADO FROTA

542 – OURO VERDE / T2 / PONTA NEGRA

Itinerário: Normal até Av. Coronel Teixeira/ Av. Turismo/ Cemitério Pq. Tarumã/ Retorno/ Av. Turismo/ Av. Coronel Teixeira.

Frota: 20

EMPRESA: GLOBAL FROTA

678 – T4 – T5/ V-8 / PONTA NEGRA

Itinerário: Normal até a Av. Coronel Teixeira / Normal até o Bairro. Frota: 10

641 – T4-T3 / AEROPORTO / CEMITÉRIO PQ. TARUMÃ / PONTA NEGRA

Itinerário: Normal.

Frota: 10

