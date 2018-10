Vídeo: carro pega fogo e explode na Zona Sul de Manaus

Manaus - Um carro modelo Fiat Strada pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (30), na Zona Sul de Manaus. O caso aconteceu na rua Marques da Silveira, no bairro Petrópolis, e o veículo explodiu. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Até o momento, não foram registrados feridos na ocorrência e, segundo testemunhas, o dono do carro conseguiu sair poucos momentos antes de o veículo explodir. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para dar suporte à ocorrência.

Veja abaixo o vídeo

Confira vídeo do incêndio de um carro em Petrópolis gravado por internauta | Autor: Divulgação

Leia mais:

Fumaça em Manaus é consequência de 143 focos de queimadas no AM

Como prevenir doenças que podem ser causadas por queimadas