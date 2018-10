Rituais de sacrifício com bichos geram preocupações entre manauenses

Manaus - Presente muita vezes em rituais religiosos, o sacrifício de animais ainda é realizado. Neste período do ano, entre o fim do mês de outubro e início de novembro, quando são comemorados o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas e o Dia dos Finados, a preocupação com os bichos aumenta entre ativistas da causa animal.

Nas redes sociais, são comuns publicações e discussões de apelo e cautela em relação a doações de animais para pessoas mal-intencionadas nesse período. “Neste mês de outubro, temos datas perigosas, principalmente para gatos pretos, mas também para aqueles que apresentam somente a cor cinza ou branca. Por isso, se você tem um animal para doar, redobre os cuidados nesses dias”, publicou uma internauta.

Para a vereadora Joana Darc, que defende a causa animal há 10 anos, a Constituição Federal de 1988 protege a liberdade religiosa e a prática de cultos e dogmas inerentes à fé. Porém, tais ritos devem respeitar a legislação que pune os maus-tratos.

Os animais são protegidos de rituais sangrentos por lei federal | Foto: Divulgação

“A minha recomendação é para que as pessoas fiquem atentas e os donos cuidem de seus animais e não deixem em condições de abandono. As pessoas não podem maltratar os animais. Todos têm a liberdade de culto, desde que não infrinjam a lei”, disse a parlamentar, ao se referir ao artigo 32 da Lei Federal.

O documento fala sobre a prática do ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena de detenção é de três meses a um ano e multa.

Ritos

O coordenador da divisão regional da Articulação Amazônica dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama), Alberto Jorge, explicou que o candomblé abate bichos de diferentes portes em seus rituais. Uma prática que não é aceita pela umbanda.

No candomblé, bichos de diferentes portes ainda são sacrificados em cerimônias | Foto: Divulgação

“Nesse período, entre o dia 1º e 2 de novembro, é realizado um ritual tradicional, que presta reverência aos mortos de determinados clãs. Uma celebração que não tem relação com o Halloweem, que chegou ao Brasil há apenas 20 anos, diferente do candomblé, que se estabeleceu em 1700 no país”, disse Jorge. Ele também informou que o costume simboliza a mistura dos elementos da natureza.

“O sangue e as partes do animal se juntam com as folhas, os líquidos e os minerais. O ajuntamento com as evocações performam-se no que chamamos de axé”, afirma o coordenador .

Jorge ainda ressalta que todos os bichos abatidos são consumidos pela comunidade após o ritual. “São animais que servem para alimentação, entre eles estão o carneiro, frangos de penas brancas, que geralmente são comprados em granjas”, disse Alberto Jorge.

