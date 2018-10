Manaus recebe Prêmio Nacional de Saúde Bucal 2018

Manaus - A capital amazonense ganhou destaque nacional, na noite de terça-feira (30), no Hotel Kubitschek, em Brasília (DF), pelo serviço de saúde bucal oferecido à população.

O programa da Prefeitura de Manaus de atendimento odontológico conquistou a 4ª colocação do Prêmio Nacional do CFO de Saúde Bucal de 2018, conferido pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), na categoria de cidade acima de 300 mil habitantes, sendo o único município da região Norte a receber o reconhecimento.

“O prêmio é um reconhecimento por todo o esforço e trabalho da prefeitura para melhorar a saúde bucal da população de Manaus. É resultado da determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto em criar condições para que nossos usuários tenham acesso também ao cuidado odontológico”, comemorou o secretário municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi, na solenidade de premiação.

As equipes de saúde bucal estão em 139 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em quatro Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), nos quais atuam, aproximadamente, 400 cirurgiões-dentistas. Deste total, 98 atuam na Estratégia Saúde da Família.

Os serviços de saúde bucal oferecidos pela Semsa, nas UBS, são procedimentos clínicos como limpeza, raspagem de tártaro e restaurações, atendimento de urgência básica, procedimentos cirúrgicos como extrações de dentes e pequenas cirurgias da gengiva.

As equipes também fazem o atendimento domiciliar às pessoas que não podem sair de casa, como os acamados, além de Educação em Saúde, com palestras, orientações sobre higiene bucal e escovação dental supervisionada.

Os casos que necessitam de atendimento especializado são encaminhados aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), que oferecem serviços como tratamento de canal, tratamento avançado da gengiva, confecção de próteses total, diagnóstico de lesões bucais, com ênfase em câncer de boca, atendimento especializado em Pessoas Com Deficiência (PCDs), atendimento especializado para as crianças de até seis anos e instalação de aparelho ortodôntico preventivo para crianças na faixa etária de 6 a 11 anos, com dentição de leite ou mista.

Sobre o prêmio

A premiação do CFO, que é feita desde 2005, é um reconhecimento às cidades brasileiras que se destacaram no atendimento odontológico. Entre as categorias da premiação são selecionados os municípios com até 50 mil habitantes, entre 50 e 300 mil habitantes e acima de 300 mil habitantes. Na ordem de colocação estão Curitiba (PR), Diadema (SP), Florianópolis (SC) e Manaus (AM).

Os municípios selecionados mantêm o maior número de equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família, possuem Centros de Especialidades Odontológicas e menor índice epidemiológico em crianças com idade escolar. Os resultados foram homologados pelo CFO, conforme a portaria datada de 20 de setembro de 2018, assinada pelo presidente do CFO, Juliano do Vale.

Durante a premiação, a coordenadora Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Lívia Maria de Souza, destacou a dedicação dos profissionais de odontologia que atuam nesse programa. “São homens e mulheres que acreditam e honram o Sistema Único de Saúde (SUS) e reafirmam o compromisso pela odontologia pública gratuita e para todos. E o que nós queremos é isso: avanço, melhorias e continuidade da nossa política, que esse ano completou 14 anos de existência”, afirmou.

Também participaram da solenidade o presidente do Conselho Regional de Odontologia no Amazonas (CRO/AM), José Hugo Seffair, e a gerente de Saúde Bucal da Semsa, Vitória Marinheiro.

Com informações da assessoria*

