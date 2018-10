Dia da Consciência Cristã Evangélica completa 15 anos no Amazonas

Manaus - O deputado Francisco Souza (Podemos) realizou nesta quarta-feira (31), um grande devocional em comemoração aos 15 anos da Lei 2834/2003, que institui o dia 31 de outubro como Dia da Consciência Cristã Evangélica em todo o Amazonas.

O parlamentar é autor da propositura que escolheu essa data por também culminar com o Dia da Reforma Protestante, fato histórico importante para os cristãos protestantes em todo o mundo.

O evento aconteceu no Auditório Cônego Azevedo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e reuniu amigos, parentes e servidores da Casa Legislativa. Essa reunião acontece diariamente no gabinete do deputado e uma vez por mês, é realizado um grande culto aberto ao público externo.

Lei Estadual institui o dia 31 de outubro como Dia da Consciência Cristã Evangélica em todo o Estado | Foto: divulgação

De acordo com Francisco Souza, o Dia da Consciência Cristã Evangélica é um momento de reflexão sobre os valores cristãos e de divulgar o amor de Deus através dos seus ensinamentos.

"Hoje o mundo comemora o Halloween e nós como cristãos devemos nos posicionar sobre essa festa pagã. O Dia da Consciência Cristã Evangélica fala da luz que Jesus nos oferece, bem como seus valores morais e espirituais", disse.

Ainda em seu discurso, o parlamentar manifestou o desejo que os novos deputados mantenham esse tipo de trabalho na Aleam, pois eles causam um impacto positivo na vida de quem participa.

