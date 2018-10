Mesmo com ponto facultativo, Detran terá provas de direção na quinta

Manaus - Nesta quinta-feira (1º), apesar do Governo do Amazonas decretar ponto facultativo para as repartições públicas, autarquias e fundações do Estado, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) manterá as provas de legislação agendadas. Segundo o órgão, os exames não sofrerão alterações.

"Os exames serão realizados normalmente nos locais previamente agendados: Shopping São José, Shopping Ponta Negra, Shopping Via Norte e na sede do órgão", informou o diretor técnico do Órgão, Rodrigo de Sá.

As aulas de direção realizadas no Complexo de Exames de Direção Veicular (CEDV) também serão realizadas conforme agendamento. Já os agendamentos previstos para atendimento na sede e nas unidades descentralizadas do Detran-AM, serão realizados na segunda-feira (05/11) no mesmo horário, assim como as aulas do curso de reciclagem.

