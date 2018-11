No AM, candidatos do Enem devem ficar atentos ao fuso horário

O Amazonas é o maior estado brasileiro. Devido a sua grande extensão longitudinal, essa unidade federativa é a única do país a possuir dois fusos horários diferentes. Por isso, é importante que os candidatos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fiquem atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões.

Em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 serão aplicadas de acordo com o horário oficial de Brasília. Este ano, o início do horário de verão coincidirá com o primeiro domingo de provas, 4 de novembro.

Portanto, assim como em edições passadas, o Enem será aplicado em quatro fusos horários distintos.O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao MEC, preparou uma programação completa com o horário de abertura e fechamento dos portões, início e término de provas.

Confira a seguir.

Amazonas (com exceção de 13 municípios da região sudoeste):

10h – Abertura dos portões

11h – Fechamento dos portões

11h30 – Início das provas

17h – Término das provas em 4/11

16h30 – Término das provas em 11/11

Na região sudeste do Amazonas, 13 municípios terão horários diferentes, devido ao fuso: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga.

Os horários, nessas localidades, serão os seguintes:

9h – Abertura dos portões

10h – Fechamento dos portões

10h30 – Início das provas16h –Término das provas em 4/11

15h30 – Término das provas em 11/11

