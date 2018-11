Amazonense enfrenta dificuldades para tratamento de saúde em Brasília

Manaus - Morando em Brasília para tratamento de saúde, desde o dia 16 de setembro deste ano, a amazonense Marina de Souza Ferreira, de 60 anos, corre risco de vida por conta de entraves contratuais entre o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.



A mulher, natural de Manaus, é portadora de mieloma múltiplo, e está na capital federal em Tratamento Fora de Domicílio (TFD), custeado pelo governo do Amazonas, para realizar o transplante de medula óssea, que pode salvar sua vida.

Além do problema do mieloma, que danifica o sistema imunológico, os rins e a contagem de glóbulos vermelhos, a paciente também tem insuficiência cardíaca.

Segundo a jornalista Bruna Souza, filha da paciente que acompanha a mãe em Brasília, nas duas últimas semanas, Marina deveria passar por acompanhamento por parte da equipe multidisciplinar para o transplante, porém não houve nenhum atendimento para realização, devido aos impasses administrativos.

O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal é referência em todo o Brasil em transplantes em pacientes cardiopatas | Foto: Divulgação/ICDF

O tratamento de Marina iniciou na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), em Manaus. No entanto, como a construção do Hospital do Sangue do Amazonas está paralisada desde 2014, a paciente precisou viajar para Brasília, por meio do TFD, para continuar o processo do transplante.



"Cada dia que passamos em Brasília sem uma perspectiva é um risco a mais, já que a doença é degenerativa e nós já viemos de Manaus porque não tinha o tratamento disponível no Amazonas", diz Bruna. "Ela já fez a primeira fase do processo, que são todos os exames, e falta fazer a segunda, que é a coleta de todo o material genético para, de fato, começar o transplante. Meu medo, sinceramente, é que a doença avance ainda mais", conta a jornalista.

Marina Souza, de 60 anos, está em Brasília acompanhada da filha, aguardando transplante de medula óssea | Foto: Arquivo pessoal/Bruna Souza

Situação financeira



O tratamento de Marina, no entanto, está embargado por conta de uma questão financeira entre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e o ICDF, unidade de saúde de referência em todo o Brasil.

Em nota divulgada pelo Instituto no dia 24 de outubro, a unidade alegou que paralisou os tratamentos por conta de falta de repasses do Governo do Distrito Federal, "a fim de evitar maior comprometimento aos serviços de urgência e emergência".

Os repasses totalizam, segundo informações de funcionários que preferiram não se identificar, R$ 126 milhões, e seriam relativos a dois contratos: um, cujo objeto seria a prestação de serviços de cardiologia e transplantes; e outro, relativo a prestação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A falta de repasses, entretanto, foi negada pela SES/DF. Segundo a pasta, não há atraso com os pagamentos do contrato dos procedimentos eletivos. "O trâmite de pagamento segue protocolos rígidos. Somente após o atesto das notas fiscais, discriminando os gastos com todos os serviços prestados durante o mês anterior, a quitação pode ser efetuada", informou a assessoria de comunicação do órgão.

Secretaria de Saúde do DF alegou que o ICDF não apresentou atestos de notas fiscais. Hospital nega | Foto: Divulgação

O ICDF, entretanto, reafirma a tese de que existe um atraso nos repasses de valores à unidade de saúde.

De acordo com a assessoria de comunicação da unidade, no dia 26 de outubro, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, e os secretários da Casa Civil e Saúde, Sérgio Sampaio e Humberto Fonseca, respectivamente, reuniram-se com a diretoria do ICDF para esclarecer equívocos informados pela SES/DF sobre o andamento das notas fiscais e pagamentos devidos ao hospital.



"Após a reunião, o Governo do Distrito Federal assumiu o compromisso de trabalhar em conjunto com o ICDF para restabelecer o atendimento à população com a maior brevidade possível. Isso já deve ocorrer no decorrer desta semana", informou a assessoria.

Risco e esperança

Enquanto aguardam o fim do imbróglio entre o ICDF e a SES/DF, Marina e Bruna resolveram entrar com um pedido de Mandado de Segurança junto à Defensoria Pública da União (DPU) para dar continuidade ao tratamento por vias judiciais. "Nós conversamos com o doutor Diogo Kloppel, que é o médico responsável pelo tratamento da minha mãe, e ele ficou de nos passar o prontuário dela para entrarmos com o pedido na DPU", afirma.

A família amazonense está hospedada na casa de uma amiga da família na Capital Federal e conta apenas com o auxílio do TFD, que é pago pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam). O valor cobre despesas com transporte, hospedagem e alimentação em Brasília.

"Vamos tentar pedir ajuda de alguma autoridade do Amazonas que possa nos ajudar aqui em Brasília para resolver esse impasse, pois caso não seja feito o tratamento, minha mãe corre risco de vida", finaliza Bruna Souza.

Leia mais



Amigos realizam feijoada para tratamento de amazonense em Brasília

Amazonense faz vaquinha virtual para tratar mieloma em Brasília