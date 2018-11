'Soldado cidadão' capacita militares para o mercado após serviço

Manaus - Com o objetivo de capacitar militares do Exército Brasileiro após o término do serviço militar, o projeto "Soldado cidadão" já capacitou mais de 100 militares que depois de finalizarem o tempo de serviço estão altamente capacitados para até mesmo empreender e abrir uma empresa. O projeto atinge os estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.

De acordo com o capitão Dutra, do Comando Militar da Amazônia (CMA) e coordenador estadual do projeto, militares, em especial do Exército Brasileiro saem capacitados naquilo que se propuserem a fazer e podem, com estabilidade, viver no meio civil sem quaisquer danos à vida.

"Esses cursos são oferecidos dentro dos quarteis onde os militares tiram serviço, todos em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas [Cetam]. São cursos na área de marcenaria de móveis, pedreiro, cozinha industrial, instalador hidráulico, aplicador de revestimento cerâmico, eletricidade de baixa tensão, pintor de obras, manutenção de motor diesel e gasolina, pintura automotiva, soldador elétrico, entre outros", disse Dutra.

Empreendedorismo

O cabo Elton Rafael Ribeiro é um exemplo de disciplina e sucesso após participar do curso de manutenção de ar-condicionado, em 2015. Depois que saiu o exército, Elton abriu o próprio negócio e atende várias famílias com o serviço de limpeza e manutenção de ar condicionados.

"É só sucesso, depois que cheguei no meu tempo final de serviço militar saí com a consciência tranquila e na certeza que teria algo de onde me sustentar. Abri minha própria empresa e hoje não tenho do reclamar. A gente aproveita até a disciplina que é usada no serviço militar para ter excelência no trabalho", disse Ribeiro.

Leia mais:

Manaus recebe Prêmio Nacional de Saúde Bucal 2018

Em nove meses, SSP-AM apreende quase 7 mil kg de drogas no Estado

Inscrições abertas para oficina de animação 2D no Les Artists Café