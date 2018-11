Mais de 123 mil pessoas devem fazer o Enem no Amazonas

Manaus - Ao todo, 123.800 pessoas devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 no Amazonas, que começa no próximo domingo (4), às 12h30 horário local. Em 13 municípios, no entanto, o horário é diferenciado devido ao início do horário de verão.

As cidades da região Sudoeste do Estado, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga, vão ter as provas iniciadas pontualmente no relógio dos referidos locais, às 10h30. Os portões irão abrir às 9h e fechar às 10h.

Para o restante dos interiores e a capital Manaus, cidade com maior concentração de inscritos com 90.292 pessoas, os portões começam a abrir às 11h e fecham ao meio-dia. Neste ano, o primeiro dia das provas coincidiu com o começo do horário de verão e, por isso, o Ministério da Educação (MEC) estipulou quatro horários de prova para todo o País.

Para o estudante do terceiro ano do Ensino Médio, Felipe Aguiar, de 18 anos, que vai fazer o exame pela segunda vez, o novo modelo dos dias de aplicação das provas ficou menos cansativo.

A prova será dividida em dois finais de semana pelo segundo ano consecutivo | Foto: Divulgação

"Como a prova foi dividida para dois finais de semana, acho que vai ser menos pesado. Era muito cansativo fazer 140 questões de uma vez. Da primeira vez, o mais difícil foi a redação, mas estou pesquisando mais esse ano. Revi textos que tiraram nota alta no Enem para me inspirar", explicou o aluno, que vai realizar a prova no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) na Cachoeirinha, Zona Sul.

Na hora de entrar no local do exame - previamente selecionado no cartão de confirmação de inscrição acessado pelo Portal do Participante - é preciso estar portando um documento original de identificação com foto, além de caneta esferográfica preta sendo de material transparente.

Também é recomendado estar com um pequeno lanche, como barra de cereal ou chocolate, para comer durante o horário das provas. Pelo segundo ano consecutivo, o Enem será aplicado em dois finais de semana, sendo o primeiro no próximo domingo (4) e o outro no dia 11.

É recomendado levar um pequeno lanche na hora da prova | Foto: Divulgação

Redação

No primeiro dia será aplicada a redação, que segundo a cartilha do participante, sempre é sobre "ordem social, científica, cultural ou política". Para avaliação da pontuação é avaliado cinco itens, segundo a norma. No ano passado, o tema escolhido foi "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil".

Além da redação, os conhecimentos de linguagens e ciências humanas também serão vistos pelos candidatos. No segundo dia será as ciências da natureza, sendo química, física e biologia, além de matemática. Cada prova tem 45 questões

Celebrando a 20º edição, o Enem 2018 registra mais de 5,5 milhões de inscritos no Brasil. Segundo o governo federal, ele é a principal forma de ingressar nas Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, ainda podendo ser usado para o processo seletivo de universidades internacionais.

