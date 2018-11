Bombeiros realizam sonho de menino diagnosticado com tumor cerebral

Manaus – O pequeno Lucas Vasconcelos da Cruz, de 6 anos, realizou o sonho de ser bombeiro por um dia. Na manhã desta quinta-feira (1º), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi até à casa do menino, no Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi diagnosticado, em agosto deste ano, com tumor cerebral.

A bancária Tássia Queiroz Moreira de Vasconcelos, de 30 anos, mãe de Lucas, informou que o sonho do filho é ser bombeiro.

O menino ficou encantado com os equipamentos | Foto: Divulgação/Bombeiros

“O Lucas começou a sentir fortes dores de cabeça, procuramos um médico e ele submeteu meu filho a vários exames e uma cirurgia. Tempos depois, o tumor voltou a crescer. Viajamos para São Paulo para novos exames e um novo tratamento”, declarou a bancária.

O menino com o pais e pelo coronel Mauro Freire | Foto: Divulgação/Bombeiros

Com a vontade de realizar o desejo do filho, Tássia procurou o CBMAM, onde prontamente foi atendida pelo coronel QOBM Mauro Freire. A mulher contou que tudo o que é relacionado à instituição desperta a atenção de Lucas. “Ele admira muito a profissão, por isso a gente compra muitos brinquedos de que ele gosta. Hoje foi um dia feliz pra ele”, disse.

O coronel Mauro Freire ressalta a importância de ações sociais. “O cidadão se sente seguro quando está próximo dos órgãos que compõe o Sistema de Segurança Pública. Os CBMAM desenvolvem diversos trabalhos sociais. Tenho certeza que este dia ficará guardado na memória de Lucas”, pontuou o coronel.

