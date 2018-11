Professores dão dicas sobre possíveis temas para redação do Enem

Manaus - O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma ser a parte mais esperada tanto pelos candidatos como pelas escolas que analisam a pauta escolhida. Consultados pelo Em Tempo, professores manauenses arriscam opiniões sobre possíveis temas que podem cair na prova, nesse domingo (7).

Política?

Por ser um assunto recente, muitos pensam que o tema "eleições gerais" seria uma opção a ser elencada, porém, segundo o professor Adryam Feitosa, pela experiência das última edições, ele comentou que o Enem não costuma lançar propostas de redação no cenário político.

"É bem difícil que esse ano, o tema da redação seja diferente dos outros. A prova não tem apresentado envolvimento com questões políticas. Até existe a possibilidade, mas a ideia é remota, considerando o contexto dos anos anteriores", argumentou.

Outros temas, considerados clichês pelo especialista em Língua Portuguesa, são mais prováveis de cair. "A greve dos caminhoneiros, por exemplo, é uma alternativa muito possível. A questão social sempre rodeou as propostas de argumentação do Enem, como foi visto nos últimos anos e deve continuar nesse viés", completou.

Para o professor há ainda outros debates que podem aparecer nos temas. "O debate sobre 'feminicídio', aberto principalmente após o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Cito também as 'fakes news'. As notícias falsas foram muito comentadas em épocas de eleição, numa análise do poder da internet, como formadora de opinião pública. E pode vir também 'ansiedade e depressão', temas que foram bem comentados e estão dentro dos problemas sociais", concluiu Feitosa.

Professor aposta em eleições

Já para o professor Valmir Rodrigues, que trabalha em cursos preparatórios há 26 anos, é mais provável que a pauta de eleições esteja na prova do Enem.

"Todo mundo espera que a redação seja de um assunto de grande repercussão nacional. As últimas eleições geraram muita expectativa na população é é possível sim que seja uma proposta para o tema a ser debatido."

A polarização política principalmente nos efeitos gerados na sociedade como a intolerância com imigrantes está dentro das possibilidades sugeridas por Rodrigues. "Penso que o Enem pode dar um enfoque sobre como estar dentro de um cenário politizado e da mesma forma, atuar de forma pacífica", acrescentou.

O vestibular da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), por outro lado, usou o tema machismo; sobre assédio nas redes, um tema que repercutiu o ano todo.

Fake News e Feminicídios

A mestra em Letras Jolene Paula, concorda com as possibilidades dos temas enfocarem fake news e feminicídios. "São temas que envolvem à população e são recorrentes. Todos os dias temos situações relacionadas a esses assuntos. Considerando o tema sobre notícias falsas, seria possível tratar os efeitos causados em processos sociais, como exemplo, as eleições", defendeu.

Para o candidato que irá prestar a prova, a redação será feita no primeiro dia de aplicação do exame, no próximo domingo (7) às 12h30 no horário de Manaus. Para outros 13 interiores do Estado, as provas serão aplicadas às 10h30.

Ao todo, cada participante terá 5h30 para fazer o teste de linguagens e ciências humanas, incluindo a redação.

