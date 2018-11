Arthur diz ao Washington Post: 'Crise na Venezuela se tornou nossa'

Manaus - A frase do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto - “A Crise da Venezuela se tornou nossa” é o título da matéria publicada esta semana pelo Washington Post sobre o colapso no sistema de saúde da Venezuela e como doenças, como sarampo e difteria, ultrapassam as fronteiras e estão “devastando a Amazônia Brasileira”.

O jornal entrevistou o prefeito sobre o histórico fluxo de imigrantes, que obrigou o município a adotar várias medidas não apenas para recebê-los, mas também para prestar a assistência à saúde e promover educação em ações já reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). “A crise na Venezuela se tornou nossa”, afirmou o prefeito.

O Jornal entrevista ainda autoridades sanitárias, médicos e pacientes não apenas no Brasil, como no Peru e na Bolívia.





Publicação original da matéria em inglês: https://www. washingtonpost.com/news/world/ wp/2018/10/31/feature/as- venezuelas-health-system- collapses-disease-spreads- beyond-its-borders/? noredirect=on&utm_term=. e63b33431ac6

Link em Inglês: https://bit.ly/2zmXdJ7

Link em Português: https://bit.ly/2OjlchF





*Com informações da assessoria

Leia mais:

MPF indica à Ufam medidas de combate a agressões contra professores

Feira de oportunidades ‘Hora do Salto’ acontece em novembro em Manaus