Mais de 300 mil pessoas devem visitar cemitérios de Manaus

Manaus - O Dia dos Finados, ou Dia dos Fiéis Defuntos, na tradição católica, é uma data emblemática: é o dia em que a maioria da população para e vai ao cemitério, visitar os túmulos de parentes ou amigos que há muito tempo deixaram o convívio normal.

Na capital amazonense não foi diferente. Nesta sexta-feira (2), feriado de Finados, grande parte da população visitou os cemitérios da capital amazonense, e a maioria foi para o Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Parque Tarumã, Zona Oeste de Manaus, considerado o maior da capital e o mais humilde deles.

Segundo a administradora do cemitério municipal, Tamara Silva, a expectativa de público para o feriado de Finados é das melhores possíveis. “Só na quinta-feira (1°), a gente teve mais de 50 mil pessoas aqui, visitando túmulos e aproveitando para fazer uma limpeza nas sepulturas. Já para essa sexta-feira, a gente estima que entre 100 e 200 mil pessoas vão vir aqui no Nossa Senhora Aparecida para visitar as sepulturas", destacou.

Expectativa de público para o Dia de Finados no cemitério da Zona Oeste é de 200 mil pessoas. Muita gente aproveitou o feriado para limpar sepulturas de entes queridos | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Entre todo esse contingente, veio a dona de casa Suzenil Mendonça, de 70 anos. Junto com o filho mais velho, ela tirou a manhã para visitar a sepultura do filho Jair, falecido em 2002, aos 16 anos. "É o único dia que a gente tem pra fazer isso. Meu filho trabalha o dia inteiro, e como eu já sou doente, não tenho como vir nos outros dias. Então a gente veio aqui hoje, além de matar a saudade, para capinar a sepultura do Jair", afirmou.



Gestão privada



Na parte da frente do complexo de cemitérios do Tarumã, está o Cemitério Parque de Manaus, de gestão privada. De acordo com o gestor do parque, Yomar Silva, são esperadas mais de 10 mil pessoas durante até o domingo (4). "Como essa parte é de passagem para o segundo cemitério, dá a impressão de que só aqui no Parque de Manaus tem muita gente, mas não é", salienta.

A dona de casa Maria Cleide Tenório, de 64 anos, é uma das pessoas que esteve no Parque de Manaus para lembrar da mãe, Rose, falecida em 2016 aos 83 anos. Ela, que reside no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, veio com a filha, o tio e o namorado da filha, e em um momento simples, mas ao mesmo tempo belo, começaram a cantar ao redor do túmulo da mãe, para homenagear sua memória.

"Ela era a matriarca da nossa família. Sentimos a falta física dela, mas acreditamos na vida eterna, e temos prazer em vir aqui. Choramos de saudades, é claro, mas viemos bendizer e louvar pela alma da nossa mãe, porque ela deixou um legado de fé e esperança para todos nós", completa.

No Dia de Finados, Maria Cleide Tenório veio com a filha e o namorado da filha para homenagear a memória da mãe, "Tia Rose" | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Diferentemente do agito da capital, há quem busque o conforto e a tranquilidade do interior até na hora de sepultar os seus mortos. Pensando nisso, o Cemitério Recanto da Paz, localizado em Iranduba, preparou uma programação especial para o público, com missa campal, aconselhamento espiritual, e até espaço kids.



Segundo o gestor do Recanto da Paz, Paulo Barbieri, o objetivo da programação é dar conforto aos visitantes, mesmo os que sequer tem entes queridos sepultados no parque. "Acreditamos que expandir as celebrações e abranger mais religiões também pode fazer a diferença para proporcionar ao visitante uma boa experiência", salientou.

Economia e solidariedade

No Dia de Finados, é comum que as pessoas deixem velas nas sepulturas, para honrar a memória. Mas para quem não teve tempo de preparar ou comprar velas antes do Dia de Finados, os vendedores de velas se proliferam para tentar ajudar. Foi o caso de Francisco Lindoso, de 54 anos, que está no Nossa Senhora Aparecida há cerca de 16 anos. "Hoje a movimentação tá tranquila. Chegamos cedo aqui e já vendemos quase todas as velas que tínhamos aqui", diz.

Francisco Lindoso, de 54 anos, vende velas no Nossa Senhora Aparecida há 16 anos | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Quem também aproveitou para vender lanches e outros quitutes foi o venezuelano René Santos, de 40 anos. Natural de Caracas, René está em Manaus há oito meses, e no Cemitério Parque Tarumã, resolveu vender mingau de mungunzá e banana. "Enquanto eu estou vendendo mingau, minha esposa está vendendo outros lanches. Nosso movimento por aqui está muito bom, e a comida já está quase acabando. Estamos vendendo bem", afirmou.



Afora as vendas de comidas e outros quitutes, há quem ainda aproveite o Dia dos Finados para distribuir uma palavra de conforto e esperança. Foi o caso do Clube de Desbravadores Nova Jerusalém, da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) da Cidade Nova, que estava no Cemitério desde as 7h da manhã para distribuir água e folhetos missionários. Para o grupo, a ação é conhecida como Projeto Bálsamo.



Clube de Desbravadores Nova Jerusalém, da IASD da Cidade Nova, estiveram no Nossa Senhora Aparecida para fazer o "Projeto Bálsamo" | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

"Nós estamos aqui para distribuir folhetos que falam sobre Jesus. Sabemos que várias pessoas estão não apenas com ânsia espiritual, mas também com a sede física. O clube existe há 34 anos, e já fazemos esse projeto há bastante tempo. Só nessa ação, nós distribuímos 5 mil copos de água desde a hora que chegamos. São menos de 10h da manhã, e já acabou tudo", disse a diretora do clube, Yula Albuquerque, de 41 anos.

Serviços religiosos

Na zona Oeste, no Cemitério Nossa Senhora Aparecida (Tarumã), as celebrações acontecerão às 8h, 10h, 11h30, 14h e 16h. A principal celebração acontecerá no Cemitério São João Batista, um dos mais antigos da cidade localizado na zona Centro-Sul, com uma Missa Campal ministrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A Missa Campal, na Praça Chile, acontecerá ás 18h.

