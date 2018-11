Cemitério do Amazonas inova em comodidade no 'Dia de Finados'

Manaus - O Dia de Finados sempre é marcado por homenagens aos entes queridos que faleceram. A data movimenta os cemitérios de Manaus e do interior com um grande fluxo de visitantes, e muitas vezes os transtornos são grandes.

Pensando na comodidade das pessoas, o Cemitério Parque Recanto da Paz, localizado no município de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus, preparou uma programação especial, com missa campal e diversas atividades para o público.

De acordo com a gestão do cemitério, cerca de 10 mil pessoas devem visitar o parque até o domingo. A 10 minutos da Ponte Jornalista Phelippe Daou, o Recanto da Paz oferece uma estrutura com área para piqueniques e tendas, onde a programação com missa campal, aconselhamento espiritual e palestras está sendo realizada.

o espaço para crianças com brinquedos e o acompanhamento de monitores | Foto: Jamile Galvão / Divulgação

Para os pequenos, o espaço kids é a grande novidade, com brinquedos e o acompanhamento de monitores. O espaço para homenagens, onde os visitantes podem personalizar mensagens num mural físico também fez muito sucesso.

Segundo o gestor do Recanto da Paz, Paulo Barbieri, o objetivo da programação é dar conforto aos visitantes, mesmo os que sequer tem entes queridos sepultados no parque. Ele acredita que expandir as celebrações e abranger mais religiões também pode fazer a diferença para proporcionar ao visitante uma boa experiência.

Espaço para homenagens, | Foto: Jamile Galvão / Divulgação

"Nós decidimos fazer essa programação para dar o mínimo de conforto para os nossos clientes. Inovamos, pois na maioria dos cemitérios, só uma religião predomina. Esse ano temos parceria com a igreja católica, com as paróquias de Nossa Senhora da Amazônia e Nossa Senhora Aparecida, com a igreja evangélica Assembléia de Deus, com o Centro Espírita Taça de Luz e outras igrejas, como Adventista e Testemunhas de Jeová. Tudo para que esse momento seja o menos doloroso possível, e que os visitantes tenham uma palavra de conforto e carinho", disse.

O Cemitério Parque Recanto da Paz fica na Estrada Manoel Urbano, KM 13, em Iranduba, a 10 minutos da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Rio Negro). Para saber mais sobre a programação ou demais assuntos, o público pode entrar em contato com a Central de Atendimento no telefone 3647-0150.

