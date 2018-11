Fornecimento de água na Zona Leste será interrompido nesta segunda (5)

Manaus - A Manaus Ambiental informou que nesta segunda-feira (5), os bairros Nova Floresta, Cidade de Deus, São José III e Núcleo 23 da Cidade Nova terão o fornecimento de água interrompido a partir das 22h.

A empresa precisa instalar geradores para que os usuários não fiquem sem água em caso de falha no serviço de energia elétrica, como oscilações e apagões. O trabalho tem duração de 8h. O abastecimento de água será restabelecido gradativamente em um período de 36h.

“A instalação desses geradores faz parte das ações programadas do grupo Aegea para tornar a operação da Manaus Ambiental mais eficiente, melhorando ainda mais a qualidade dos serviços prestados à população. Este investimento irá garantir a segurança operacional do sistema e manterá as bombas funcionando em sua capacidade total, evitando que as interrupções de energia afetem o fornecimento de água”, explicou Renato Medicis, diretor-presidente da Manaus Ambiental.



Calendário

Conforme calendário da Manaus Ambiental, na quarta-feira (7) será vez dos reservatórios do Mocó e Coroado III receberem a instalação dos geradores. Na semana seguinte outros reservatórios receberão os serviços.

Na segunda-feira (12), os trabalhos serão realizados nos reservatórios Cidade Nova e Mundo Novo. Na terça-feira (13) as cisternas da Bola do Coroado. Segundo a empresa os horários de interrupções em todas as localidades acontecerão a partir das 22h.

Com informações da assessoria*

