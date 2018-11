Juiz volta atrás em decisão e concurso da Seduc será retomado

Manaus - O Instituto Acesso e a comissão organizadora do concurso da Secretaria de Estado da Educação do Amazonas (Seduc) irão se reunir na próxima semana para definir a retomada do certame. Isso porque o juiz da 5º vara da fazenda pública do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Flávio Henrique de Freitas, voltou atrás na decisão que suspendeu o concurso no dia 8 de agosto por irregularidades.

A decisão de Freitas, despachada na última quarta-feira (31), veio após tanto o Instituto Acesso, como Governo do Amazonas entrarem com recurso contra a decisão. O concurso foi realizado no dia 8 de julho deste ano oferecendo mais 8 mil vagas para todo o Estado.

Em sua decisão no processo 0637751-54 de 4 de agosto de 2018, o juiz Flávio Henrique argumenta que após ser alertado pelos recursos do instituto e pelo executivo estadual, chegou à conclusão de que a nomeação para cargos na área da educação “necessitam de prioridade absoluta”.

“Em razão disso, e observando que os efeitos de suspensão do concurso, causam mais prejuízos ao serviço público que se destinará, do que sua continuidade, vejo a necessidade de me retratar e revogar a decisão de paralisação”, escreveu o magistrado.

Freitas frisou ainda que outras medidas podem ser tomadas para solucionar os equívocos pontuais. “Ao ponderar esses feitos, observa-se que, neste momento é mais prudente a continuidade [do concurso]”, completou Flávio Henrique de Freitas.

Por conta do ponto facultativo de quinta-feira (1), feriado desta sexta-feira (2) e o fim de semana, a Seduc ainda não havia sido notificada oficialmente da decisão, mas uma reunião já está prevista para acontecer na próxima semana para definir as próximas fases do concurso, não tendo ainda nenhuma data definida.

Assim que for retomado, os candidatos para cargo de professor do ensino regular (20 horas) devem seguir para realizar a prova objetiva, por não terem conseguido realizar o exame em julho deste ano. Os demais seguem para as fases seguintes de análise de títulos e teste práticos.

Suspensão

No dia 8 de julho deste ano, 238 mil candidatos estavam apitos para realizar o concurso, mas os professores do ensino regular não conseguiram fazer a prova, por diversas irregularidades encontradas, como violação de malotes, troca de provas entre municípios e atrasos na entrega.

Na época, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) entrou com requerimento na TJ-AM pedindo a suspensão e posterior anulação do concurso, mas o juiz Flávio Henrique acatou parcialmente, apenas a suspensão, por prudência, a fim de evitar tumulto nas próximas fases, sem a devida manifestação dos realizadores e do Governo do Amazonas.

O concurso oferece 8.175 vagas para nível superior, fundamental e médio, e indígena, com salários que variam de R$ 1.525 à R$ 4.143, para cargos diversos, como professor, pedagogo, contador, merendeiro, engenheiro e outros.

A carga horária semanal varia de 20h a 40h, com direito a auxílio alimentação e vale transporte.

Leia mais:

Recheado de falhas concurso da Seduc é suspenso pela justiça

Após irregularidades o concurso da Seduc Amazonas sera anulado