Mãe e filhos ficam feridos após carro capotar na AM-070

Manaus - Duas crianças e uma mulher, todos da mesma família, ficaram feridos após o veículo em que estavam capotar na avenida Manoel Urbano (AM-070). O grave acidente aconteceu por volta das 15h desta sexta-feira (2), na altura do quilômetro 1 da rodovia, no município de Iranduba ( a 27 km de Manaus).

Estavam no carro, a condutora de 26 anos, um menino de 9 anos e uma menina de 8 anos.

De acordo com informações do sargento Dênis Wilson, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), motoristas que passavam pelo local na hora do acidente retiraram as vítimas do veículo.