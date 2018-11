Carros sem controle invadem drogaria e posto de gasolina em Manaus

Manaus - Por volta das 4h desta sexta-feira (2), o condutor de um carro, modelo HB20, de cor branca, perdeu o controle do veículo e invadiu uma drogaria, localizada na avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10, Zona Centro-sul de Manaus.

Já às 6h45, o motorista de uma Hilux saiu da pista, na avenida Torquato Tapajós, e atingiu a bomba de um posto de gasolina.

De acordo com o gerente da drogaria, Mardonio Monteiro, a única vítima foi o motorista, pois o estabelecimento abre às 7h, mas por conta do acidente, iniciaram os serviços às 10h.

"Estamos fazendo um levantamento de quantos mateiras perdemos e da estrutura. A porta de vidro foi totalmente destruída, mas estamos resolvendo. Quando chegamos, o motorista já estava sendo conduzido pela ambulância", disse Monteiro.

O gerente falou que os carros não costumam trafegar em alta velocidade pelo local devido aos semáforos. Entretanto, segundo ele, algumas pessoas relataram que o motorista estaria alcoolizado e em alta velocidade no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros (Cbmam) foi acionado para retirar o motorista do veículo, que ficou com a frente totalmente destruída. A equipe precisou retirar a porta do carro para ter acesso à vítima, de 21 anos de idade. A corporação confirmou que o jovem apresenta sinais de embriaguez.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o motorista para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Frentista machucado

De acordo com testemunhas, um pouco antes do acidente, o motorista do veículo que abastecia saiu do carro para alongar as pernas e quando virou, já foi gritando para que o frentista saísse da frente. A Hilux atingiu a bomba de gasolina, que caiu em cima de outro veículo. O frentista ficou com lesões leves pelo corpo.

Dentro do carro estavam dois homens e duas mulheres, e o motorista também apresentava sinais de embriaguez.

"O motorista estava visivelmente embriagado e tentou por duas vezes fugir, mas nós vimos os frentistas do local impedindo. Na segunda vez que uma mulher tentou tirar o motorista do posto, a polícia chegou e o levou. O frentista foi socorrido pelo Samu", disse a testemunha, que preferiu não se identificar.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local para verificar se havia vazamento de combustível.

