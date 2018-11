Criança coloca fogo em colchão e assusta moradores no São Francisco

Manaus - Na tarde desta sexta-feira (2), uma criança de 10 anos colocou fogo em um colchão, dentro de casa, e assustou moradores da rua Pimenta Bueno, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Na residência, onde houve a ocorrência, moram familiares que se dividem entre os quatro andares da casa. No momento do incêndio, cada família estava em seus respectivos quartos e só perceberam o fogo com os gritos dos vizinhos e após o forte cheiro da fumaça.

"Estávamos cada um na sua casa e não percebemos quando meu primo colocou fogo no colchão. Não é a primeira vez que ele faz isso, mas não podemos fazer muito pois ele tem problemas mentais. Não sou a mãe, então não posso corrigir", disse uma das primas do menino.

De acordo com o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (Cbmam), o fogo ficou apenas no colchão, mas pais e responsáveis precisam estar atentos com as crianças e dão algumas dicas:

- Evitar que as crianças tenham acesso a fósforos e isqueiros

- Evitar que as crianças tenham acesso a materiais e líquidos inflamáveis

- Ter atenção com as crianças dentro da cozinha

- Cuidado com velas acesas em altares

Vale ressaltar que uma brincadeira de criança pode gerar um grave acidente doméstico.

