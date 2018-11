Adolescente é ferroado por arraia na Ponta Negra

Manaus - Um jovem de 16 anos foi picado por uma arraia enquanto tomava banho na praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, na tarde desta sexta-feira (2), feriado de Finados.

De acordo com o Copo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), o adolescente foi atendido pelos salva - vidas que trabalham na praia e foi encaminhado ao posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Ponta Negra para os procedimentos médicos necessários.

Arraias

As arraias têm veneno nos espinhos situados na parte posterior da cauda. As lesões costumam ocorrer quando uma pessoa pisa uma arraia, que costuma estar enterrada na areia, ao caminhar em águas. A arraia lança a sua cauda e crava os espinhos no pé ou na perna da pessoa, libertando o veneno.

Geralmente, a lesão provocada pelo espinho de uma arraia é irregular e sangra abundantemente. A dor é imediata e intensa, apesar de diminuir aos poucos num período de 6 a 48 horas.

Muitas pessoas com estas feridas experienciam desmaios, fraqueza, enjoos e ansiedade. Sintomas como vômitos, diarreia, sudorese, espasmos generalizados, dificuldade respiratória e morte são menos comuns.

