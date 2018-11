Dupla morre após moto colidir em poste na avenida do Turismo

Local do acidente | Autor: Divulgação

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, morreram na madrugada deste sábado (3), em um grave acidente na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A motocicleta que eles estavam bateu em um poste de iluminação pública.

De acordo com informações do sargento França, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada por volta das 4h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e atestou a morte dos dois homens.

As vítimas foram encontradas alguns metros de onde a moto estava | Foto: Josemar Antunes

A motocicleta modelo Honda, cor preta, colidiu contra um poste e só parou ao bater em outro a 50 metros. A polícia suspeita que o condutor perdeu o controle da moto quando fazia uma curva ou outro veículo colidiu com motocicleta.

Os dois homens não portavam documentos pessoais. A suspeita é de que as vítimas voltavam de uma festa próximo ao local do acidente. Os policiais encontraram dois capacetes no local, mas os equipamentos de proteção estavam quebrados, possivelmente, partiram devido ao impacto da colisão.

A polícia encontrou dois capacetes no local, mas os equipamentos de proteção estavam quebrados | Foto: Josemar Antunes

Conforme informações do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), os dois homens sofreram lesões graves na cabeça e fraturas pelo corpo.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Até a publicação desta matéria as vítimas permaneciam sem identificação.

