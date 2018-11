Amazonas possui 105 estrangeiros presos

Manaus - O sistema penitenciário do Amazonas conta atualmente com 105 estrangeiros presos nos regimes aberto, semiaberto e fechado. A grande maioria é natural de países da América Sul, como Colômbia, Peru, Venezuela, Argentina, Bolívia e Suriname, além de países da Europa, como Espanha e República Tcheca. No total, são 84 homens e 21 mulheres.



Conforme dados da Secretária de Administração Penitenciaria (Seap), o número representa 1% da população carcerária do Estado, que atualmente possui 9.846 detentos.

De acordo com o titular da Seap, coronel da Polícia Militar Cleitman Coelho, os detentos de outros países cumprem as penas no Brasil. A não ser em caso de pedido de extradição do país de origem.

“O tratamento desses detentos é igual como a de qualquer outro preso que está custodiado. O crime dele foi cometido no território brasileiro e ele tem obrigação de cumprir no país, a não ser em casos específicos em que as relações exteriores dos país deles entrem com ação pedindo a extradição, mas isso é muito difícil, praticamente raro. Na minha gestão ainda não ocorreu nenhuma solicitação dessa forma”, informou o coronel Cleitman.

Tráfico de drogas

O secretário também informou que mais de 90% dos casos das prisões de estrangeiros no Amazonas estão relacionadas com o crime de tráfico de drogas.

“Como o Estado é rota do tráfico de entorpecentes, essas pessoas são capturadas fazendo o transporte desses materiais ilícitos. Além do tráfico, temos um caso de um médico colombiano que cumpre pena por estupro de vulnerável”, disse o secretário.

Em maio deste ano, cinco colombianos foram presos com mais de meia tonelada de maconha e 65 quilos de cocaína em uma embarcação na foz do rio Purus, no município de Anamã, a 195 quilômetros de Manaus. Os estrangeiros e mais dois brasileiros foram denunciados por tráfico internacional de drogas pelo Ministério Público Federal (MPF).

Tríplice fronteira

Habitantes de países que formam a tríplice fronteira com Brasil dominam o quadro de estrangeiros presos no Estado, no total são 55 colombianos e 39 peruanos.

De janeiro a setembro deste ano, os órgãos do sistema de Segurança Pública do Amazonas apreenderam 6,7 toneladas de entorpecentes em todo o Estado, conforme dados da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai). A maior parte desse material ingressa no Amazonas através da fronteira com a Colômbia e o Peru.

Para o secretário de segurança pública, o modelo de controle na região precisa ser revisto. “O novo governo federal já acenou com mudanças significativas para o próximo ano. Recebemos com bastante alegria a indicação do juiz Moro para o Ministério da Justiça, o que significa que podemos ter um fio de esperança que a tríplice fronteira será devidamente controlada”, ressaltou o secretário.

