Apagão atinge vários bairros de Manaus na noite deste sábado (3)

Manaus - Alguns bairros de Manaus ficaram sem energia elétrica no início da noite deste sábado (3), no mesmo momento em que se formava nuvens carregadas de chuva. A falta de fornecimento elétrico foi registrada por volta das 18h, nas Zonas Leste, Centro-Oeste, Centro Sul e Norte.

Segundo relatos de moradores, foi possível identificar a escuridão nos bairros Parque Dez de Novembro, na Zona Centro Sul da capital. Nas Zonas Norte e Leste, havia confirmação de falta de energia nos bairros Cidade de Deus, São José Operário e Jorge Teixeira e Coroado.

Na Zona Norte, moradores do conjunto Mundo Novo também reclamaram da falta de energia. Na Zona Centro-Oeste, ficaram sem energia os bairros São Jorge e Vila da Prata.

De acordo com moradores um curto circuito atingiu a rede elétrica na rua Bagé, bairro Redenção, na Zona Oeste, mas não houve interrupção no fornecimento de energia.

Confira a nota oficial da Eletrobras Distribuição Amazonas



A Eletrobras Distribuição Amazonas informa que devido ao forte temporal sobre a cidade de Manaus houve o desligamento intempestivo às 18h03 do circuito duplo de 138kV do Jorge Teixeira/Mutirão, afetando as subestações de Mutirão, Cachoeira Grande e Compensa, causando interrupções no fornecimento de energia elétrica em alguns pontos na Zona Leste, Norte e Oeste de Manaus. As causas estão sendo apuradas.



Equipes de manutenção estão em campo para atender as ocorrências. Reforçamos que o sistema está sendo normalizado faltando restabelecer dois alimentadores da subestação Compensa e cinco alimentadores de Mutirão.

