Procura-se Diva: família faz apelo para achar cachorrinha perdida

Diva tem 4 anos e necessita de cuidados especiais | Foto: Arquivo Pessoal





Manaus - "São quatro anos de muito amor. A pegamos quando tinha só um mês e, desde lá, ela só trouxe alegria para casa", assim descreve a relação de carinho entre o cantor do grupo A Toada, Júlio Pereira, de 24 anos, e a cadela da raça Sharpei, conhecida por todos como Diva. A cadela desapareceu, por volta do meio-dia deste sábado (3), no bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus, e a família fez um apelo para encontrá-la.

De acordo com Júlio, Diva nunca havia fugido antes e desapareceu após encontrar o portão da casa aberto. "Eu sai para deixar um instrumento musical no carro de um amigo e não vi quando ela saiu. Entrei, fechei o portão e depois sentimos falta dela. Nas câmeras foi possível ver o momento em que ela saiu pelo portão, mas isso nunca havia acontecido antes. A Diva sempre ficava próximo ao portão, mesmo aberto, mas não saía", contou.

Júlio diz que a família está aflita com o desaparecimento da "alegria da casa" | Foto: Arquivo Pessoal





A família fez buscas por toda a região e foi informada por populares que Diva foi vista nas proximidades da comunidade Bariri, no bairro Presidente Vargas. Mesmo após horas de procura, a cadela não foi encontrada. O cantor de toadas alerta que Diva necessita de cuidados especiais.

"Ela é uma Sharpei, tem 4 anos e é alérgica a glúten, frango, derivados do tomate. Ela tem um probleminha de pele devido ao clima não favorável. Ela é como uma criança, a alegria da casa. É dengosa, mas só no tempo que ela quer. Não faça carinho quando ela não deixar. Gosta de dormir e só gosta de comer de noite. Ela também tem horários estranhos para brincar (depois das 1h da manhã). Ela é o bebê da casa".

A família está aflita e oferece uma recompensa para quem encontrar a cadela. Qualquer informação sobre o paradeiro de Diva pode ser repassada à família Pereira pelos telefones: 99277-8339 ou 99257-7226.

"Quem encontrar a Diva, por favor, devolva. Estamos sofrendo com a falta dela. A Diva faz parte da família", pede Júlio Pereira, que trata a cadela como filha.

Leia mais